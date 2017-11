El Don Benito, ante el más grande de los pequeños

La leonina lucha por los playoffs de ascenso hace estación con parada en Cáceres. Será allí, en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado a partir de las 16.30 horas, donde el Don Benito afrontará hoy una nueva prueba de fiabilidad, en este caso frente a un Diocesano que en las últimas semanas se ha convertido en la auténtica revelación.

El Don Benito se mide al mejor de la 'otra liga', un Diocesano que es a priori el rival más complicado que tendrá en los próximos partidos de un benévolo calendario, tras pasar su particular 'Tourmalet' con bastante buena nota. No obstante, es precisamente en este tipo de partidos en el que los calabazones tendrán que echar el resto para no ceder terreno alguno en la pugna por copar la zona noble de la tabla a final de temporada.

Tras la reconfortante goleada ante el Santa Amalia y después de cinco jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate, los ánimos de los de Juan García están en cotas muy altas durante esta semana. Unas buenas sensaciones a las que los dombenitenses buscarán dar solución de continuidad esta misma tarde en la capital cacereña.

Quizás, el único contratiempo entre tanta buena noticia es la lesión de Trinidad. El lateral derecho estaba jugando todo hasta la fecha, pero la rotura fibrilar en el aductor sufrida ante el Santa Amalia le impedirá ser de la partida en las próximas semanas.

Su baja podría devolver a Lolo al carril derecho, pues aunque está teniendo minutos en los últimos partidos no está siendo esa su posición habitual. También Víctor Calatrava y Abdel continúan lesionados, y Manuel Pozo es baja por motivos personales.

Ante el Diocesano, los rojiblancos mirarán de reojo lo que hagan Coria y Jerez, sus más cercanos perseguidores, para intentar sumar una nueva victoria que rompa aún más la clasificación.

Enfrente estará un Diocesano que, pese a comulgar con una propuesta de juego desenfadada, tampoco renuncia al oficio para sacar los puntos. Tras un período de lógica adaptación para un equipo debutante en la categoría, los de Miguel Ángel Ávila parecen haber cogido definitivamente el pulso a la competición. La principal novedad en las filas del cuadro rojillo podría ser el regreso de José Antonio al eje del equipo, siempre y cuando su evolución en las últimas horas haya sido la correcta. El talentoso futbolista ya se vio obligado a perderse las últimas jornadas, primero por sanción y luego por unas molestias físicas.

El equipo colegial afronta la cita con la tranquilidad de haber dado en la última jornada un golpe encima de la mesa en Arroyo, pero también con la ilusión de intentar ante su público hacer morder el polvo a uno de los grandes.