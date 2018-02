TERCERA El «bendito problema» de Scatolaro Navarro, ante el Diocesano. :: j. r. La reaparición de Kevin favorecerá que el veterano Javi Navarro tenga más descanso con vistas a la fase de ascenso J. CEPEDA Martes, 27 febrero 2018, 08:27

cáceres. Aunque los resultados acompañan, el fútbol practicado por el Cacereño cuando actúa como local no acaba de ser todo lo fluido que se le podría exigir a un candidato a todo, no ya para cubrir el expediente en el campeonato doméstico, sino más bien con miras a la fase de ascenso, cuando los verdes se medirán a conjuntos más profesionalizados.

Mientras se intenta conseguir tal mejora en el aspecto formal, el entrenador del líder, Luis Américo Scatolaro, muestra satisfacción por los objetivos parciales que va consiguiendo dentro de su grupo de trabajo. El último de ellos, volver a dejar la puerta a cero el pasado domingo frente un Calamonte que no llegó a inquietar la meta defendida por Bernabé durante el envite. Todo ello tras acumular tres jornadas encajando: «Eso es lo más destacado desde mi punto de vista», mantiene el preparador argentino. Tal y como reconoció en sala de prensa, Scatolaro se mostró algo reticente con el juego de su equipo durante la primera mitad tras haber hecho lo más difícil; adelantarse en el marcador: «Lo podíamos haber solucionado antes. A veces cuando juegas como local tienes que hacer más esfuerzo», aseguró comparando la última cita con la anterior en Almendralejo frente al Extremadura B.

El técnico del Cacereño alabó el trabajo realizado por hombres como Juanqui Núñez, al que se refirió como un jugador «de mucho criterio y combatividad», o el propio Juanjo Polo, cuyo trabajo lejos del fútbol y el hecho de no poder estar en todos los entrenamientos le pasó factura en los primeros partidos a las órdenes del nuevo cuerpo técnico: «Nos fuimos adaptando y hemos ido trabajando con él de forma personalizada», sostiene.

Sobre la apoteósica reaparición de su compatriota Kevin Levis, Scatolaro celebra la actual tesitura para confeccionar sus alineaciones: «El problema lo voy a tener yo, pero me gusta. Bendito problema. Esto nos da una posibilidad para cuidar a Javi Navarro, que tiene un desgaste tremendo porque trabaja para el equipo de forma impresionante». Se espera que Marcos Torres, quien no estuvo en la convocatoria por molestias de última hora, pueda llegar sin problemas al próximo encuentro.

Entradas para Coria

Por otra parte, el derbi de rivalidad provincial que el Cacereño disputará este próximo domingo ante el Coria (La Isla, 18.15 horas) comenzó a jugarse desde ayer mismo en las redes sociales. El motivo no fue otro que el precio de las entradas -15 euros- que la entidad celeste ha fijado para los no abonados. Un partido declarado por el equipo local como medio día del club. La cuantía despertó malestar entre los aficionados verdes, hasta el punto de que algunos de ellos amenazaron con un plante consistente en no viajar a acompañar a su equipo a la ciudad episcopal en señal de protesta por el alto precio.