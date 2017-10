Los bedeles de todo el fútbol español El moralejano Jiménez acumula seis titularidades hasta el momento. Lopito es el meta jinense que ha jugado cuatro encuentros. / Javier Vaz Ji El club verde, con su puerta virginal durante los 900 minutos disputados, podría superar el domingo el récord del Plasencia Jiménez y Lopito alternan con eficacia la titularidad en la portería del hasta ahora imbatido Cacereño J. CEPEDA Martes, 24 octubre 2017, 09:53

Aquella tarde noche del 10 de agosto en Montijo, hace apenas dos meses y medio, ni los más eruditos en la materia futbolística hubiesen pronosticado el escenario actual que envuelve al decano del fútbol extremeño. Fue entonces cuando el renovado Cacereño de José María Rebollo se montó en el autobús de regreso a Cáceres con la cara colorada tras la goleada recibida (4-1) por el Montijo. Era uno de los primeros bolos veraniegos de un equipo que comenzó la pretemporada tarde y con más dudas que certezas, en gran medida generadas por la incertidumbre institucional.

Haciendo honor a la montaña rusa de sensaciones que suele ser el fútbol, hoy la situación es bien distinta para el Cacereño, siendo el único equipo de categoría nacional -desde Primera División hasta Tercera- que no ha encajado aún ni un solo gol en liga. En total, 900 minutos para la estadística oficial, sin contar los de descuento. Cabe destacar incluso que en este inicio liguero los verdes ya se han medido a algunos de los aspirantes al título, como es el caso de Don Benito, Plasencia o Coria, quienes tampoco han podido mancillar, pese a contar con pólvora atacante de contrastada calidad, la meta del conjunto verde.

Además del trabajo colectivo indispensable para lograr tal fin, buena parte de culpa la tienen los dos porteros de la plantilla cacereña, David Jiménez y Lopito. El primero suma seis partidos imbatido, por cuatro el segundo. «Está claro que es mérito de todo el equipo, desde el primer delantero hasta el último defensa. Estamos muy contentos con todo el trabajo que estamos haciendo porque nos generan muy pocas ocasiones», destaca el meta natural de Moraleja. Jiménez, que se formó futbolísticamente en la cantera verdiblanca, nunca pudo saborear las mieles del primer equipo hasta esta temporada, habiendo desarrollado su trayectoria en el Coria, en dos etapas diferenciadas, así como en el Arroyo y en el Quintanar del Rey, de donde procede: «Tenía esa espinita clavada», sostiene.

Jiménez jugó los cuatro primeros partidos ligueros hasta que fue relevado por Lopito en el Vicente Sanz de Don Benito. Un hecho que motivó un pensamiento al aire en redes sociales que encerraba un claro trasfondo de disconformidad: «Yo suelo ser muy caliente, pero al día siguiente en el entrenamiento hablé con el míster y todo quedó solucionado». Tras estar apartado de la portería en las cuatro siguientes jornadas, Jiménez volvió a ser el portero titular las dos últimas semanas ante Coria y Castuera.

En la mano del Cacereño está superar el récord de imbatibilidad en la Tercera extremeña, el mismo que ostenta el Plasencia de la temporada 1984/85, con 975 minutos. Un hito que los verdes podrían reventar este domingo (Príncipe Felipe, 12.00 horas) en el duelo entre colíderes frente al Moralo. «Estaría bien superarlo, pero yo en lo único que me fijo es en ganar el próximo partido, que es lo importante. Lo otro es pasado y ya queda atrás», apunta Jiménez.

Lopito, el otro de los hombres de moda del fútbol extremeño en los últimos días, no hace ascos a la ironía al ser cuestionado sobre el chascarrillo ya generalizado entre la afición verde. Y es que el dicho de 'Lopito, nos debes un ascenso' es asumido por todos aquellos aficionados que recuerdan la eliminatoria de descenso del Cacereño frente al Linares, en la que el hoy guardameta verde defendió los colores del conjunto minero de forma impecable. ¿Hay ganas de corresponder? «Es el objetivo que me he planteado este año, saldar esa 'deuda' con toda la gente de Cáceres», dice el portero jienense. Sobre la imbatibilidad verde en estas diez primeras jornadas, sostiene que es algo «anecdótico, aunque gusta estar en esta situación».

Con cuatro partidos virginal a nivel individual, Lopito reconoce que gran parte de la labor colectiva está enfocada a la contención para, a partir de ahí, lanzar el zarpazo: «Siempre se trabaja para eso, para mantener la portería a cero, porque nosotros sabemos que al final vamos a enchufar alguna».

En su primera experiencia en el Príncipe Felipe, Lopito destaca que el actual vestuario es uno «de los más sanos» que se ha encontrado en toda su trayectoria, haciendo mención también a los ocho jugadores llegados desde Asturias: «Al principio puede parecer un poco raro, pero con gente tan joven, tan humilde y con tantas ganas de trabajar se hace todo mucho más fácil».

Sobre el objetivo del ascenso, el portero andaluz asegura que en el equipo existe una buena materia prima y aboga por no confiarse. «En el Linares, por ejemplo, perdimos con un rival teóricamente asequible como el Socuéllamos y subimos en Castalia ante 15.000 personas».

Tanto Jiménez como Lopito viven cada semana una especie de ruleta rusa, y es que las rotaciones del entrenador no están estandarizadas. Los porteros conocen si saldrán o no de inicio el día del partido, algo que les obliga a dar el máximo en cada entrenamiento. Un hecho que, lejos de hacer tensa la convivencia entre ellos, llega a fortalecerla. «Nuestra relación es buenísima desde el primer día», reconocen. Ambos, con las llaves de la portería del decano extremeño a buen recaudo, continúan siendo los bedeles de todo el fútbol español.