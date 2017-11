Un baño de goles para hacer pleno de victorias

Baño de goles, aunque parezca mentira viendo el resultado, de un Don Benito a medio gas. El Santa Amalia no apareció en el Vicente Sanz y los rojiblancos se dieron un festín a su costa, casi sin pisar el acelerador. El partido se presentaba difícil, por si aparecía la relajación, pero los rojiblancos, sin conceder nada al rival, estuvieron además acertados de cara a gol.

7 DON BENITO SANTA AMALIA 0 Don Benito Sebas Gil; Trinidad (Pablo Lluch, min. 21), Garretas, Ricardo Durán, Lolo, Gonzalo, Curro (Macarro, min. 68), Adri, Diop, Abraham Pozo (Juanlu, min. 63) y David Amorín. Santa Amalia Rubén; Manu (Pla, min. 37), Santi, Víctor, Joki (Anxo, min. 35), Rico, Moruno, Álex, Sergio, Juanjo Serrano y Miguel Ángel (Sergio Chino, min. 57) Goles 1-0: Amorín, min. 6. 2-0: Diop, min. 30. 3-0: A. Pozo (p), min. 36. 4-0: Adri, min. 62. 5-0: Adri, min. 71. 6-0: Amorín, min. 76. 7-0: Amorín, min. 83. Árbitro José Manuel Fernández Fernández, amonestó a Moruno para los visitantes. Incidencias Estadio Vicente Sanz, unos 700 espectadores.

Protagonista del partido fue David Amorín, que abrió la cuenta goleadora y la cerró con un triplete. Ya en el 6, el tinerfeño remató a gol un saque de esquina botado por Curro (1-0). En ese momento, sí apareció algo de tranquilidad en los de Juan García, que hasta la media hora no volvieron a encontrar portería. Esta vez era Ricardo Durán el que centraba un balón desde la izquierda que cabeceaba Diop para ampliar la renta (2-0). Todo lo que tocaba el Don Benito se convertía en gol, y en el 36, Abraham Pozo se sumaba a la fiesta desde el punto de penalti (3-0). El Santa Amalia no encontraba la forma de cortar la hemorragia, y Javi Bayón no tardó en dar entrada a Anxo y Pla, pero poco o nada cambió.

Tras el descanso, tímidamente lo intentó el conjunto visitante, con un centro de Álex desde la derecha que no remató por poco Víctor. Fue el único intento claro, pues Sebas Gil apenas tuvo trabajo ayer.

Ya en la última media hora de partido, Adri se desató y en dos fogonazos completó la 'manita' al Santa Amalia. Primero, tras aprovechar una gran cesión de Diop, asistido por Pozo (4-0), y acto seguido el jugador pacense se cocinó otro gol tras aprovechar un fallo en la defensa amaliense (5-0). Sin embargo, la pesadilla no había acabado aún para el Santa Amalia. En el 76, llegaba el segundo de Amorín, en una jugada a balón parado que Garretas cabeceó desde el segundo palo buscando al ariete rojiblanco, que empujó a gol delante de Rubén (6-0). Y a siete del final, hizo el hattrick con un gran disparo desde dentro del área que servía para redondear el festín (7-0). Un triunfo que mantiene cuarto al Don Benito, tras el pleno de victorias esta semana.