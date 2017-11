Bailes de felicidad en el Don Benito Younousse Diop y Ricardo Durán suelen terminar con un baile sus celebraciones. :: e. d. El jugador senegalés Younousse Diop es uno de los protagonistas del equipo de Juan García y muestra su alegría dentro y fuera del campo ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Miércoles, 8 noviembre 2017, 08:30

El atracón de goles del Don Benito ante el Santa Amalia es, hasta el momento, la goleada más abultada en lo que va de temporada en el grupo XIV de Tercera División. Con protagonismo para el triplete de David Amorín y el doblete de Adri, también se coló en la fiesta Younousse Diop. Y no sólo a base de goles, sino también apareciendo prácticamente en las siete celebraciones.

El jugador senegalés está feliz en el conjunto rojiblanco y no tiene reparos en mostrar su alegría ya sea sobre el césped o en el vestuario, normalmente en forma de baile. «Estoy feliz, me gusta bailar y es importante que dentro de un vestuario haya alguno que es gracioso», dice entre risas, ya más serio señala que «el equipo está muy bien y eso nos va a hacer ir hacia arriba».

La felicidad viene motivada también por los buenos resultados del equipo que afronta ahora un calendario a priori más asequible tras superar con nota los duelos directos ante rivales directos como Plasencia, Jerez, Azuaga y Moralo. «Hay que seguir trabajando en la misma línea, no hay que relajarse ni un segundo, es cierto que el calendario puede parecer fácil, pero no vamos a relajarnos, hoy en día cualquier equipo nos puede poner las cosas difíciles y no nos podemos dejar llevar por la confianza», advierte Diop.

«Es cierto que el calendario puede parecer fácil, pero no vamos a relajarnos», avisa el jugador senegalésDiop: «Jugar la liguilla es un sueño para el equipo y para la ciudad, creo que lo vamos a conseguir»

Y es que, en las próximas jornadas se medirán a Diocesano, Trujillo, Aceuchal, Valdivia o Amanecer, todos ellos ahora mismo en la zona baja de la tabla, a excepción del primero, el rival de este domingo y que es octavo, aunque algo alejado de los siete favoritos. Para afrontar estos partidos, sin que aparezca el exceso de confianza, Diop apunta a la unión del equipo. «Estamos todos contentos porque vamos por el buen camino y pensamos que la mejor manera de estar más arriba es estar juntos y más unidos que nunca para sacar esto adelante».

Las rotaciones de Juan García están siendo habituales, sobre todo en el centro del campo, donde están respetando las lesiones a todos sus efectivos. Así, Diop se reparte los minutos con David López, Curro, Macarro o Gonzalo, pero en los últimos partidos además de su juego está aportando algunos goles. Lleva dos, uno ante el Castuera y otro el pasado domingo ante el Santa Amalia. «Es una racha que tengo, el míster me está dando oportunidad de jugar y ayudar al equipo, ahora mismo tengo buena suerte de cara a gol, pero habrá otro momento que me pase como a Cristiano Ronaldo y no marque, es algo que puede pasar», comenta.

Creció en Aldeas Infantiles

Dos goles, con bailes sí, pero sobre todo con una dedicatoria especial. «Va para Aldeas Infantiles, siempre será mi casa, es donde crecí desde pequeño y siempre han estado a mi lado».

Con goles o sin ellos, su adaptación al equipo está siendo perfecta, tanto que incluso entrena a los benjamines de la cantera rojiblanca. «En Don Benito hay muy buena gente, me están ayudando mucho». Un cariño que espera devolver en forma de playoff: «Es un sueño para el equipo y para la ciudad, es algo que estamos deseando y creo que lo vamos a conseguir».