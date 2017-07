TERCERA DIVISIÓN El Ayuntamiento no contempla la gestión del Príncipe Felipe Pedro Muriel. :: HOY El concejal Pedro Muriel dice no contar con una propuesta y ve condicionantes jurídicos, al tratarse de una sociedad anónima deportiva J. CEPEDA Miércoles, 5 julio 2017, 09:01

CÁCERES. El estadio Príncipe Felipe, propiedad del Cacereño, no tendrá una gestión municipal ni compartida. Al menos a corto o medio plazo. Tal posibilidad, que había sido esbozada en los últimos días por la entidad verde como principal premisa para su viabilidad, no es algo que esté encima de la mesa del Ayuntamiento de Cáceres, según avanzó ayer a este diario el concejal de deportes, Pedro Muriel.

Además de no haber recibido al respecto por parte del Cacereño una propuesta en firme que desencadene un posterior estudio antes de poderse iniciar trámite alguno, el edil manifiesta que al tratarse de una sociedad anónima deportiva existen otros condicionantes jurídicos y legales que complican tal posibilidad. No obstante, también es cierto que en ningún momento habla de causa imposible. Muriel es consciente de que Cáceres es la única localidad regional de cierta envergadura que no cuenta con un campo de fútbol municipal para la práctica reglada. «Así se ha ido desarrollando la historia con las diferentes administraciones y es algo que lamento». Al respecto, el concejal dice estar volcando gran parte de sus esfuerzos en la construcción de dos campos de fútbol en la parcela municipal colindante con los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. Se trata de una promesa electoral que previsiblemente verá la luz antes del final de la presente legislatura.

No obstante, el mandatario del Cacereño, Antonio Martínez Doblas, continúa con el intento de recabar los máximos apoyos posibles para iniciar un giro en la gestión de una entidad que comanda desde hace casi una década.

Está por ver si las conversaciones iniciadas en las últimas fechas con personas del ámbito empresarial pueden finalmente dar sus frutos en forma de caras nuevas del próximo proyecto. Intrigas que año tras año sacuden los veranos verdiblancos en la carretera de Salamanca. Toda una tradición.