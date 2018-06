«Asumo que soy el máximo responsable» Lunes, 11 junio 2018, 08:39

Ximo Más destacó la importancia de los errores cometidos en la segunda mitad. «No puedo decir nada porque el Socuéllamos ha sido justo vencedor. Hemos intentado mantener la misma dinámica, pero en 10 minutos los errores nos han matado». Y continuó asumiendo cualquier tipo de culpa. «Yo soy quien ha tomado las decisiones y quien se ha equivocado. Asumo que soy el máximo responsable de todo. Habría que hacer un monumento a estos jugadores, que han sido capaces de competir en un tiempo complicado».

Más continuó, en caliente, asumiendo responsabilidades y sonó a despedida del banquillo del Cacereño. «Entiendo que soy el máximo responsable de esta situación. En la vida hay etapas y creo que a lo mejor no tengo la chispa. Mi carrera debo orientarla hacia la base. Para mí ha sido un marrón entrenar a este equipo y estoy orgulloso de haberlo hecho».

En cuanto a la situación ocurrida tras el pitido final con algunos aficionados, el técnico no quiso entrar mucho al tema. «Al final me he encontrado con dos incompetentes que me han tocado la dignidad. Sin embargo, la afición es magnífica pero no voy a permitir que nadie me diga lo que me han dicho estos, que ha sido de todo».

Ximo Más Técnico del Cacereño

Como colofón y siendo muy positivo, Más confía en el equipo para conseguir los objetivos en un futuro. «Al final, seguro que el Cacereño tendrá el club que se merece».