El ascenso del 'comandante' Amorín David Amorín celebra el gol que finalmente daba el ascenso. :: e. d. El delantero tinerfeño, máximo goleador del Don Benito, fue el autor del histórico tanto que suponía el regreso a la división de bronce ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Martes, 29 mayo 2018, 08:07

Catorce goles, como catorce soles que brillan en el Tenerife natal de David Amorín. Catorce dianas del máximo goleador del Don Benito, pero faltaba la más importante, la número quince, la del ascenso a Segunda División B. Un gol que forma ya parte de la historia del club rojiblanco, aunque él rehúye de la gloria. «Podía haber estado ahí cualquier compañero, lo importante era ganar el partido. Hemos sufrido mucho porque ellos son muy buen equipo y juegan muy bien al fútbol, pero en casa siempre tenemos un plus, que es la afición», respondía el delantero con una asombrosa calma, que contrastaba con el jolgorio del Vicente Sanz.

Así ha sido Amorín toda la temporada, uno de esos jugadores que habla en el campo, pero prefiere alejarse de los focos. Con su efectividad en ataque ha resuelto partidos, directamente de sus botas, pero también con generosidad en las asistencias y el trabajo a veces invisible de pelearse con los defensas rivales. Aunque él prefiere centrarse en lo colectivo: «Llevábamos toda la temporada entre los cuatro primeros, habíamos conseguido ser campeones y teníamos dos oportunidades, pero lo hemos logrado a la primera».

Tampoco se olvida de la afición, que este año ha vuelto a recuperar la ilusión por el club rojiblanco desde el principio de la temporada, «los aficionados han estado siempre encima, se han desplazado a muchos sitios para acompañarnos».

A Segunda B, ¿de rojiblanco?

Para el recuerdo, además del gol del ascenso, quedarán sus celebraciones. A cada tanto, un gesto. Si bien, el más repetido y ya casi un símbolo es el del comandante, que encuentra su explicación en el vínculo canario en Extremadura. «Es por un muy buen amigo mío, Airam Cabrera, que siempre ha hecho el saludo del comandante. Se lo he copiado y como somos canarios se lo dije: Cada vez que marque, te hago el comandante y es para ti». Ayer, el azulgrana no quiso perderse el partido y desde la grada pudo ver el saludo más especial de la temporada.

Con Cabrera luchando por ascender a Segunda, para David Amorín llega el momento de dar el salto a la categoría de bronce y parece que su deseo es hacerlo de rojiblanco. «Estoy muy satisfecho de la temporada, ahora toca disfrutarlo, ya se verán las cosas que vengan, estaremos aquí si Dios quiere para hacer una buena temporada en Segunda B», afirmaba aún durante la celebración.

La emoción del capitán

Pero si hay alguien que sueña con lucir la elástica rojiblanca en Segunda B, ese es Gonzalo Barroso. El capitán del Don Benito por fin logró cumplir su sueño, tras varios intentos fallidos. «No se puede explicar, después de tantas liguillas sin lograr ascender, me acuerdo de tantos compañeros que han pasado por aquí, de lágrimas en el vestuario por no conseguir el objetivo», explicaba emocionado, «la gente puede creer que es sólo este partido, pero es durante todo un año, pasando frío, con la lluvia, aquí solos, eso sólo lo sabe el que está dentro del vestuario».

Y es que, no ha sido un año fácil, pese a que el resultado ha merecido la pena. Sin embargo, con la humildad y el trabajo como seña de identidad, el conjunto dombenitense se hizo un hueco en el particular 'Juego de Tronos' del fútbol extremeño y finalmente destronó a todos los candidatos del Norte. «Siempre habíamos estado en el bombo de los favoritos para estar entre los cuatro primeros, pero la etiqueta de campeón era para otros y el esfuerzo durante toda la temporada nos ha llevado a conseguir el objetivo», argumentaba Gonzalo, mientras no paraba de recibir felicitaciones.

La gesta fue aún más importante por el rival que tenían delante, también con etiqueta de favorito. Sin embargo, se impusieron a unos Unionistas que dejaron al capitán fundido: «Han estado a un gran nivel, nos han hecho correr mucho, yo ahora mismo necesito otras piernas», bromeaba, aunque esas piernas deben reponerse para disfrutar del merecido ascenso.