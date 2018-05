El Arroyo prescinde del técnico Javi Moreno

cáceres. Tras dos temporadas consecutivas satisfaciendo el objetivo de la permanencia, el técnico Javi Moreno no llevará las riendas del Arroyo la próxima campaña. Así se lo comunicó ayer el presidente Emilio Pajares tras la decisión adoptada unilateralmente por la junta directa. «Me queda la tranquilidad de los compañeros de profesión, que me han felicitado por el trabajo realizado. Se me llamó para salvar al equipo y lo dejo en Tercera. No es algo fácil, siendo el equipo con el menor presupuesto de la categoría. Ni siquiera me han dado la opción para hablar o negociar, pero me voy con la conciencia tranquila», explicaba ayer Moreno a este periódico.

Por su parte, el presidente Emilio Pajares, que depositó su confianza en Javi Moreno cuando el mandatario asumió la presidencia tras la dimisión de Bermejo hace dos temporadas, tenía ayer palabras de agradecimiento hacia el ya expreparador del cuadro blanquiazul. «Hay que agradecer todo el trabajo que ha hecho no solo con el primer equipo, sino también con la cantera. Le aprecio mucho, pero los aficionados estaban un poco decaídos y necesitábamos un revulsivo».

Pajares, que dice no haber iniciado aún ronda alguna de contactos con otros entrenadores, mantiene que espera cerrar un nuevo nombre en el transcurso de los próximos días.