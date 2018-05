El Arroyo confía en conseguir la gesta

Ganar y esperar que los resultados acompañen. Esta es la única receta que podrá utilizar hoy el Arroyo para mantener la categoría en una última jornada en la que el equipo blanquiazul visita el feudo de un Olivenza ya salvado (Ciudad Deportiva de Olivenza, 18.00 horas).

A dos puntos de los puestos de salvación, y siempre y cuando sean capaces de ganar su duelo en la localidad fronteriza, los arroyanos estarán a expensas de que tanto Trujillo como Amanecer no hagan sus deberes en casa frente a Coria y Cacereño respectivamente. En su afán por intentar conseguir la gesta de la permanencia, el equipo dirigido por Javi Moreno estará acompañado en tierras oliventinas por sus más fieles seguidores gracias al desplazamiento promovido desde la entidad. Para la batalla final de hoy en el Arroyo no podrá estar sobre el terreno de juego el sancionado Andrada, así como tampoco Jairo y David, quienes no se recuperarán a tiempo de sus respectivas dolencias. Tampoco podrá seguir el partido desde el banquillo el propio entrenador Javi Moreno, ya que deberá cumplir dos partidos de sanción tras ser expulsado el pasado domingo ante el Montijo.