TERCERA El Arroyo, en busca del inconformismo Miguel Ángel Ávila, nuevo entrenador del Arroyo. :: hoy El nuevo técnico, Miguel Ángel Ávila, confiesa haber rechazado la renovación con el Diocesano por abrirse nuevos horizontes REDACCIÓN Sábado, 9 junio 2018, 10:53

cáceres. La no renovación de Miguel Ángel Ávila ha cogido por sorpresa en el Diocesano. La razón principal que ha llevado al nuevo entrenador del Arroyo a desvincularse del conjunto colegial ha sido la necesidad de un cambio de aires: «Ya había ganas de una aspiración nueva, de afrontar un reto distinto».

Tras cuatro años dirigiendo al primer equipo y toda una vida ligada al club, Ávila se siente «uno más de la familia», pero admite que a los jugadores también les beneficiará «ver otra cara». Además, reconoce que ha tenido más ofertas, aunque los blanquiazules han sido los que más interés han puesto en su llegada. La cercanía con Cáceres también ha motivado su firma.

Para la confección de la plantilla, contará con jugadores «comprometidos, que den el cien por cien en cada partido para afianzar un equipo lo más competitivo posible». Serán futbolistas que ya conozcan su manera de trabajar y viceversa. Asimismo, afirma que seguramente varios de los integrantes actuales continúen, pero pide paciencia, ya que no quiere «firmar por firmar». En cuanto a si está sopesando la opción de fichar a alguno de los que hasta ahora habían sido sus pupilos, se niega rotundamente: «Por ética, no me parece justo».

Tener un año tranquilo y no sufrir en la recta final de campeonato es el objetivo que se marca Ávila en un principio. Luego, según vaya transcurriendo la temporada y en función de la plantilla que se forme, se podrá aspirar a metas mayores. Para ello, el nuevo técnico arroyano cree fundamental construir «una buena base, un grupo humano», así como tener un arranque liguero positivo. En una competición larga de 38 jornadas, la clave pasará por hacerse fuertes en casa. «Nuestro estadio debe ser un vivero de puntos».

En cada palabra que dice, se percibe la ambición de Miguel Ángel Ávila para esta andadura y tratará de transmitírsela a su nueva afición. «Queremos que comprendan que nos vamos a dejar todo en el campo y que no siempre las cosas saldrán bien. Les pedimos que nos arropen y nos apoyen también cuando las cosas se tuerzan». Además, los felicita por su permanencia en Tercera tras el ascenso del Don Benito porque «se lo han ganado en el campo».

El técnico cacereño es consciente de que ha dado un paso importante en su carrera profesional y, con la aventura al frente del equipo vecino, busca no conformarse. Se muestra agradecido por la confianza depositada en él y aborda este nuevo desafío con la máxima ilusión.