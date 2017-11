Amanecer y Montijo buscan distanciarse de la zona de descenso

Una vez superado el mal trago padecido en Plasencia el pasado domingo ante la UPP, el Amanecer busca reencontrarse con las buenas sensaciones de las jornadas precedentes, las mismas que llevaron a los de Sierra de Fuentes a encadenar tres triunfos consecutivos y cinco jornadas sin perder para salir de la zona de descenso por la puerta grande. Los gualdinegros lo intentarán esta misma tarde frente a un rival de parejo potencial, un Montijo que visita el campo de San Isidro (16.00 horas) con un punto más en su haber que los de José Romero. Ambos buscan distanciarse de la zona de descenso.

Para la cita de hoy, el técnico local no tendrá que lamentar en sus filas ausencias por sanción. No así el Montijo, que no podrá alinear a Aguza ni a Lauri, ambos sancionados. No obstante, los de Santi Amaro recuperan a Carlos Ávila, que viene de cumplir su correspondiente sanción la pasada jornada.

Tanto Amanecer como Montijo respiran fuera de los puestos de descenso, pero ambos pretenden ampliar el colchón de tranquilidad. Los visitantes, con cinco puntos de ventaja respecto a la zona caliente de la tabla. visitan Sierra de Fuentes con la moral que les proporcionó su última victoria frente al Valdivia.