Amanecer, caramelo envenenado

En su particular batalla por optar al título liguero, la Unión Polideportiva Plasencia no puede permitirse tropezar hoy (Estadio Municipal, 12.00 horas) ante un adversario teóricamente asequible, como es el Amanecer, y máxime en el fortín placentino. No obstante, los de José Diego Pastelero reciben la visita de un rival que, pese a llevar el disfraz de 'Cenicienta', es todo un caramelo envenenado, sobre todo teniendo en cuenta las tres victorias consecutivas protagonizadas por el equipo de Sierra de Fuentes, que suma cinco jornadas seguidas sin perder.

Por primera vez en lo que va de temporada, el césped del Estadio Municipal ha tenido que lidiar con una semana de inclemencias meteorológicas. El minitemporal que ha atravesado tierras extremeñas da una tregua este domingo, pero el estado del verde es todo un interrogante. Si hasta hace una semana ya presentaba un aspecto bastante deteriorado, lo que se puedan encontrar UP Plasencia y Amanecer en esta matinal dominical puede ser un verdadero campo de trincheras.

Una situación poco ideal para las características de unionistas y gualdinegros, que tienen jugadores cuyo potencial se ve condicionado por las irregularidades del suelo.

La UPP intentará mantener la imbatibilidad en su propio feudo, donde ha ganado todo lo que ha jugado, y obtener algún tipo de ventaja sobre sus más directos rivales. Mucho más al tener en cuenta que hay algún que otro enfrentamiento directo en el resto de jornada.

José Diego Pastelero hará pocas variaciones en relación al once del pasado miércoles en Coria. La única baja confirmada es la de Álvaro Juanals, que está esperando por los resultados de la resonancia para saber qué lesión sufre en su rodilla.

El míster unionista va con todo para sumar una nueva victoria ante un Amanecer sin bajas en sus filas. «Es une quipo combativo, muy competitivo y que no se va de los partidos a pesar de que vaya perdiendo. No va a venir al Municipal pensando en la derrota como hacen otros conjuntos, seguro que va a ser valiente y va a jugar sus bazas», señala Pastelero sobre su rival.