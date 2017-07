El Amanecer busca reponerse del éxodo El Amanecer permanece en compás de espera. :: J. V. ARNELAS El nuevo proyecto de José Romero cuenta por el momento con once jugadores y comenzará la pretemporada el 24 de julio J. C. CÁCERES. Domingo, 16 julio 2017, 12:07

Hace algunos días el entrenador del Amanecer, José Romero, presagiaba un verano difícil. Desafortunadamente para sus intereses, no le está faltando razón. Tras la digna campaña protagonizada por el equipo sierrafuenteño en el último ejercicio, el éxodo de jugadores a otros destinos es ya una realidad frente a la cual el técnico gualdinegro ha de bregar: «Sabía que iba a ser un verano complicado después de la exitosa temporada. Es un poco frustrante. Si hubiésemos sido capaces de retener al 80 por ciento de los jugadores, este año hubiésemos aspirado a estar entre los diez primeros».

A Romero le preocupa no solo no haber podido retener a algunos de sus mejores hombres, sino también el hecho de que el club no cuente con recursos para cazar a otros de similares características.

El entrenador confía en que los caudales que la entidad recibirá procedentes de los derechos televisivos puedan utilizarse no solo para cubrir deudas, sino también para invertir en el mercado: «Tendremos que esperar a lo que los demás no quieran. Espero que con ese dinero podamos hacer algunos fichajes». Todo ello también con un ojo puesto en el futuro del Cacereño, una entidad con la que el Amanecer podría entablar acuerdos puntuales una vez se resuelva su estado de incertidumbre.

Rodrigo, refuerzo del Coria

El Amanecer comenzará la pretemporada este próximo día 24 de julio a las 20.00 horas. Por el momento, la entidad cuenta con el firme compromiso de tan solo 11 futbolistas, entre ellos el delantero Rodrigo, procedente del Coria. A ellos se unen varios integrantes del filial y otros jugadores a prueba.

Sin partidos amistosos aún confirmados, el equipo jugará el 6 de agosto su primera eliminatoria de Copa Federación frente al vencedor del duelo entre Aceuchal y Extremadura B.