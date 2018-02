Álex García lideró la goleada cacereña

El Cacereño no tuvo problemas para imponerse a domicilio al Extremadura B por 1-4 en un choque en el que abrió el marcador al borde del descanso y sentenció con el 0-4 en la segunda mitad. El cuadro de Scatolaro y Davó, liderado por Álex García, fue inmisericorde con un Extremadura B que tuvo breves pasajes de fútbol y que al menos logró sobre la bocina el gol de la honrilla.

1 Extremadura B Luis; Dylan, Alberto, Pani, Manu Moya, Rafa, Facu, Fran (Marcos, min. 70), Víctor Felip, Samuel Manchón y Miguel Rubia 4 Cacereño Bernabé; Neto, Delgado, Carlao, Elias Molina, Polo, Torres, Javi Navarro (Juanqui, min.63), Álex García (David López, min. 83), Méndez (Juan Carlos, min. 71) y Luismi. Goles 0-1 (min. 45): Álex García. 0-2 (min. 73): Álex García. 0-3 (min. 76): Carlao. 0-4 (min. 80): Álex García, de falta directa. 1-4 (min. 90): Manchón. Árbitro Sr Delfa Ramos, Jesús. Por el Extremadura B amarillas a Dylan (min. 3) y Alberto (min. 77). Por el Cacereño Álex García (min. 56) y Nacho Méndez (min. 62). Incidencias Polideportivo Municipal Tomás de la Hera, Campo “Ito”. 250 espectadores.

La puesta en escena de la tropa cacereña desprendió voltaje y ocasiones ante el arco azulgrana. Abrió la veda Luismi en una falta que Louis y la madera enviaron a saque desde la esquina (min.2). El cuadro azulgrana despertó lento y trémulo, intentando abrir las bandas pero sin siquiera asomar a campo contrario. El Cacereño tenía el depósito lleno de carburante y a todo gas tuvo un caudal de opciones. Torres pifiaba un saque de falta a las nubes (min. 10) y sin respiro Luismi obligó a Louis tras recortar sutilmente a dos zagueros locales. En la hierba solo existía un once y en las filas locales se acentuaban los problemas. Sin noticias en vanguardia del Extremadura, el Cacereño era el amo y señor del duelo. Traspasado el hemisferio del primer acto, se vio un querer pero sin mucho poder, la verdad, del cuadro anfitrión, con buenas triangulaciones en bandas y pases rápidos al toque buscando quebrar las costuras ajenas. Avanzaba el choque y un buen centro de Fran al corazón del área chica se saldaba con una caída y protesta de Felip que hizo caso omiso y justificado el juez de la contienda (min. 35). Se consumía la primera mitad y los de Scatolaro levantaron el pie del acelerador. Eso dio oxígeno a los locales pero sin más gloria que un mísero tiro de Pani que fue a las estadísticas a dos minutos del descanso. Y cuando todo parecía encaminado a despedir el primer acto con el guarismo inicial, una excelsa jugada por banda derecha de Torres llegaba a Álex García. Su tiro lo repelía Louis en primera instancia, pero el rechace no lo perdonó el “9” de Avilés. Se hacía justicia en el marcador, Despertó la tropa azulgrana rescatando el mejor sustento para templar un poco los ánimos verdes: el balón. Ello no se tradujo en ocasiones ante el arco de Bernabé que pese a su discreta labor ante Plasencia ayer tapó la cueva con seguridad. El pleito cayó en un tono lánguido sin hilazón en los pases, todo era un cúmulo de imprecisiones y el Extremadura creía en sus opciones. Juanqui y Juan Carlos entraban en los cacereños para sostener el centro del campo y Marcos en las huestes locales. Juanqui encendió con un robo de balón en la medular el triunfo visitante. Aceleró apenas diez metros, miró por el horizonte a su derecha el desmarque de Álex García y de disparo raso y conseguía el segundo tanto de los visitantes (min.73).

Un golpe anímico y letal que hundió a los de Richi García. Y apenas repuestos del mazazo, llegó el golpe definitivo tras un saque desde la esquina de Marcos Torres que convertía Carlao en el 0-3. Fin de la historia. Lejos de dormirse, los cacereños querían inflar el saco de goles. Y así fue. La guinda la puso Álex García. Un saque de falta a cinco metros de la frontal le permitió hacer un nuevo tanto con el que sentenciaba definitivamente el duelo. El cuarto y el tercero en la hoja de anotaciones particular del ariete de Avilés. El duelo moría y lo único en juego era apelar al honor y lograr el tanto de la honrilla que llegó sobre la campana final a cargo de Samuel Manchón y que vuelve a poner en algo más que en jaque a los de Richi Garcia en su agónica lucha por huir de la quema.