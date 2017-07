La afición verde aún tendrá que esperar Pino, cerca de renovar. :: A. M. Con el estadio como talón de Aquiles, Doblas invirtió su visita de ayer a Cáceres para recoger el discurso de voces activas pero en ciernes J. CEPEDA cáceres. Martes, 4 julio 2017, 09:39

Entrados ya en pleno mes de julio, y con un futuro incierto, el Cacereño continúa en busca de su viabilidad institucional. Aunque finalmente ayer no se llevó a cabo el encuentro formal previsto con la alcaldesa Elena Nevado, el mandatario Antonio Martínez Doblas invirtió la jornada que pasó en la capital cacereña en entablar conversaciones con personas del ámbito social y empresarial. Todo ello con el objetivo de intentar recoger in situ el discurso de algunas voces que podrían estar interesadas en asumir las riendas del club, aunque en ningún caso aún con propuesta firme alguna. Por lo tanto, se trata tan solo de una posibilidad en ciernes que dependerá en gran parte de si Cacereño y Ayuntamiento de Cáceres logran llegar a un acuerdo sobre la gestión del Príncipe Felipe; el auténtico talón de Aquiles para que los contactos iniciados puedan dar o no sus frutos.

Ya por la tarde, el máximo accionista del Cacereño adquirió nuevamente el compromiso de Carlos García, Asiel, Pino y Juanqui Núñez. Aunque sus renovaciones no están todavía totalmente cerradas, la predisposición de todos ellos para continuar un año más es un hecho. De esta manera, los cuatro jugadores naturales de la provincia de Cáceres, además de otros que también han mostrado predisposición, como es el caso de Javi Navarro, pasarían a engrosar una nómina de futbolistas que por ahora tan solo cuenta con los nombres oficializados de Aarón, Mansilla y Kevin.

El empresario mantiene que aún no existen verdaderas urgencias para completar el proyecto deportivo, por lo que por ahora tampoco hay acuerdo con ninguno de los varios entrenadores que se han ofrecido al Cacereño en las últimas fechas. Un hecho que, no obstante, sí está generando cierto nerviosismo entre los fieles a la causa verdiblanca, ávidos de novedades en medio de este estado de incertidumbre.

El mandatario del Cacereño dice estar volcando todos sus esfuerzos en cocinar a fuego lento el punto y final de su ciclo como cabeza visible de la entidad para dejarla en manos de personas de la ciudad. «Estas cosas hay que hacerlas despacio y bien», explica.

Por otra parte, en lo que respecta al fútbol formativo, la Fundación del Cacereño inició ayer su campus de verano, que se extenderá hasta el 14 de julio durante los días laborables. Los interesados aún pueden inscribirse para participar en la segunda semana.