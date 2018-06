Adolfo: «No podía decir que no al Cacereño» Luis Puebla y Adolfo Muñoz, en la presentación de ayer. :: lorenzo cordero El técnico verde, que reeditará experiencia en el Príncipe Felipe, confía en la seriedad del nuevo proyecto deportivo REDACCIÓN Jueves, 21 junio 2018, 08:27

«Tengo una deuda pendiente con todo Cáceres y con los aficionados, que es ascender al equipo. No podía decir que no al Cacereño». Con esta declaración de intenciones, cargándose la mochila de presión a las primeras de cambio, Adolfo Muñoz hizo ayer su primera comparecencia pública como nuevo entrenador del Cacereño justo un año después de decir adiós.

Tras un ejercicio prácticamente en blanco, exceptuando una fugaz etapa de tres meses en el Arcos de la Frontera, de donde tuvo que marcharse por motivos personales, el entrenador natural de Pueblonuevo del Guadiana reeditará experiencia al abrigo del Príncipe Felipe en la temporada del centenario para coger las riendas de un proyecto que promete ser «ambicioso», según se desprendió en la presentación llevada a cabo en la cafetería Aquario.

Según reconoció Adolfo Muñoz, son varios los motivos de peso que le han llevado a regresar a tierras cacereñas: «Las decisiones no se toman en media hora. Tengo que reconocer que a mí en Cáceres me han tratado fenomenal. He tenido un cariño especial y eso es muy importante». El míster que hizo campeón al Cacereño hace dos temporadas no arrojó ningún género de dudas sobre la seriedad de un proyecto en el que también le acompañará Santi Polo como segundo entrenador: «Creo en lo bien que se van a intentar hacer las cosas y en la seriedad que se le va a dar. Estoy agradecido a la gente que me trae y a la afición». La intención del preparador verdiblanco es comenzar la pretemporada a mediados de julio y es probable que buena parte de los integrantes de la última plantilla puedan continuar en la entidad: «Todos los jugadores, en mayor o menor medida, son importantes. Ahora hay que analizar las posibilidades de que sigan». No será el caso del portero David Jiménez, quien ayer anunció su desvinculación del equipo tras facilitarle el club la carta de libertad, pues tenía un año más de contrato.

En el banquillo, al lado de Muñoz, estará Santi Polo como segundo de a bordo. El ya exlateral izquierdo, tras una carrera de 21 años como jugador profesional, pasará de ser uno de los veteranos del vestuario a novato en las lides de la preparación técnica de alto nivel. «Mi sueño era dejar el fútbol ascendiendo a Segunda B. Este final no ha sido el que había soñado, pero hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones y creo que esta es la acertada. Es la mejor manera de dejar el fútbol», explicó.

«Chiringuito financiero»

Cuestionado sobre si la catalogación de IQ Finanzas Europa, S.L. como «chiringuito financiero» por parte de la CNMV pudiese afectar a la viabilidad del proyecto deportivo, el gerente Luis Puebla defiende que la mercantil de la que es administrador único no ha cometido ninguna irregularidad: «Se creó para comprar un equipo de fútbol, que en este caso es el Cacereño, y no tiene licencia fiscal para hacer ningún otro tipo de inversión. Por si hay alguna denuncia, nuestros abogados -que los tenemos y muy buenos- están tratando todo desde el 11 de junio», dice refiriéndose a la fecha en la que el organismo estatal de supervisión de los mercados de valores hizo pública su advertencia. No obstante, la CNMV incluye de forma expresa en su documento público a IQ Finanzas Europa, S.L., en el entramado digital 'clubiqdesarrollo.com', que tiene sede en México pero que cuenta en España con asesores específicsos para prestar servicios de inversión en fútbol y en criptomonedas.