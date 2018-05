TERCERA El Aceuchal, como en familia para lograr la permanencia Cisqui, en el banquillo del Aceuchal en la visita al líder. :: e. domeque El equipo piporro salvó la categoría basando su fortaleza en el grupo y en el compañerismo entre toda la plantilla RAÚL PEÑA Miércoles, 9 mayo 2018, 08:33

Una temporada más, el EMD Aceuchal será de Tercera División. No ha sido fácil. El equipo de Francisco Javier Diosdado, 'Cisqui', comenzó sin ganar ni conseguir un gol en los primeros cinco encuentros. Hasta el final ha estado luchando por no caer en puestos de descenso, donde ha estado en más de 20 jornadas, pero se impuso el coletivo, el grupo, el equipo, en definitiva, la familia.

«La salvación ha sido una de las mayores alegrías deportivas, porque hemos sufrido mucho, hemos estado más de 20 jornadas en puestos de descenso, que arrancamos con cinco derrotas, pero he visto siempre a la junta directiva creyendo en nuestro trabajo, y los futbolistas creían y me seguían. Después de pasar tanto, consigues la permanencia y te sabe a gloria», señala el técnico del Aceuchal, Cisqui.

El propio entrenador del conjunto piporro admite que la calidad humana del vestuario ha sido clave para poder sacar adelante la temporada y conseguir permanecer en Tercera otro año más. «Hemos aprendido de las derrotas. Teníamos muchos chavales jóvenes y la plantilla ha creído en todo lo que hacíamos. Hemos ido creciendo y preparándonos para ganar partidos. Al final hemos creado un 'nosotros', y echado al lado el 'yo', y hemos basado todo en la palabra equipo», sentencia Cisqui.

Además, en el Aceuchal los jugadores cobraban por punto conseguido, pero Cisqui, en la búsqueda de una meta que espolease a los suyos, le propuso a la junta directiva organizar un viaje a Punta Umbría si el equipo conseguía mantenerse en Tercera. Dicho y hecho. «Ya tenemos reserva. El EMD Aceuchal se plantará en la playa para pasar un fin de semana inolvidable, porque la piña, el grupo y el compañerismo que hay es muy grande y muy bonito», señala un ilusionado Cisqui, que explica que esa convivencia no es sólo para la plantilla, sino que tanto el cuerpo técnico como la junta directiva del equipo van a viajar para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Pese a que al Aceuchal sólo le queda disfrutar de la última jornada de liga, Cisqui no para. Es consciente de que la buena temporada de sus jugadores ha llamado la atención de muchos equipos de la Tercera extremeña. El técnico no se resigna, sino todo lo contrario. Para él es un orgullo que los jugadores sigan creciendo como futbolistas. «Estoy convencidísimo de que algunos jugadores van a volar a equipos con más empaque, donde apuesten más económicamente. Personalmente es una satisfacción que un chaval que el año pasado estuviese en juveniles, este año ya lo soliciten equipos de entre los cuatro primeros. Es una satisfacción. Me van a desarmar el equipo, pero qué mejor que el Aceuchal haya sido un escaparate y que los jugadores hayan mantenido al equipo», explica el técnico.

Cisqui no para. El técnico ya prepara con la misma ilusión la temporada que viene, con una equipo joven, con muchos jugadores que abandonan su etapa juvenil, y con la ilusión y el trabajo por bandera para seguir consiguiendo los objetivos marcados. «Con trabajo todo se consigue», sentencia Francisco Javier Diosdado, Cisqui, técnico del Aceuchal.