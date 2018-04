Abreu: «La temporada es inmejorable para el Diocesano» Alfonso Abreu, presidente del Diocesano. :: A. Méndez El club investiga una presunta duplicación de entradas sufrida en el partido del pasado domingo frente al Cacereño J. CEPEDA Miércoles, 18 abril 2018, 08:33

En el Diocesano están de enhorabuena. Además de la formación de jugadores que están en la órbita de equipos como el Real Madrid, caso del juvenil Pablo Margallo o el alevín Rodrigo, quienes ya saben lo que es entrenar en la 'casa blanca' y cuyos fichajes podrían cristalizarse en las próximas semanas, los dos equipos representativos del club han salvado con nota sus respectivos expedientes en una temporada que aún no ha finalizado.

El Diocesano ha saldado con holgura su séptima permanencia consecutiva en División de Honor Juvenil, así como el equipo de Tercera, que ya tiene la salvación asegurada matemáticamente a falta de cuatro jornadas en la que es la primera comparecencia del equipo sénior en categoría nacional. «La temporada es inmejorable para el club. Con el División de Honor parece que ya estás ahí y que bajar sería un fracaso, pero tener un equipo a este nivel durante tantos años es algo excepcional. No se valora lo suficiente de puertas para afuera», explica Alfonso Abreu, quien desde hace unos meses ostenta la presidencia de la entidad colegial.

La gran incógnita que habrá de resolverse en un futuro a corto plazo es la continuidad o no de Adolfo Senso a los mandos del equipo juvenil, y es que el técnico podría decantarse por asumir nuevos retos profesionales. En el club, mientras, se permanece a la expectativa: «Todavía no nos ha comunicado nada. Es un entrenador de muchísima proyección y que siempre tiene ofertas. Vive por y para el fútbol y para nosotros es una alegría que esté aquí, pero entendemos que él puede estar en el equipo que elija. Es uno más de nuestra familia y si triunfa en otro sitio nos alegraremos».

Otro entrenador que se ha ganado el respeto en la escena regional es Miguel Ángel Ávila, a quien Abreu abre las puertas de la continuidad: «Es un luchador nato. Lleva varios años en el club y sabe manejar el equipo. Tiene unos chavales excepcionales que están dándolo todo por nada, solo por el escudo, la camiseta y la ilusión de jugar al fútbol», dice refiriéndose al equipo de Tercera. Abreu es consciente de que el buen papel desempeñado por varios de los integrantes despertará el interés de otros equipos para la próxima campaña.

Investigación

Por otra parte, el Diocesano está investigando una presunta duplicación de entradas llevada a cabo por un pequeño sector de aficionados del Cacereño en el encuentro del pasado domingo en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. «Sabemos que hubo gente que entró con entradas que nosotros no vendimos. Algunos llegaron y se sacaron las entradas de las carteras, cuando ni siquiera había venta anticipada. Es algo que vi con mis propios ojos, pero no quisimos montar ninguna escena porque el evento era más importante que esto. Después del partido algunos incluso cantaron: 'Hemos ganado y no hemos pagado'». El presidente del Diocesano, no obstante, exime de responsabilidad alguna al grueso de los fieles verdiblancos desplazados hasta el feudo colegial. «La afición del Cacereño no tiene nada que ver con esto. Es solo cosa de unos cuantos», dice sin señalar directamente.