Aarón: «Quería un proyecto para centrarme en entrenar» Aarón Fernández posa con la bufanda de la UP Plasencia. :: PALMA El mediocentro reivindica su cacereñismo en su presentación como jugador de la UPP, pero asegura que tenía ganas de un proyecto «serio» JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 29 julio 2017, 09:21

Ya tuvo oportunidad de estrenarse el pasado miércoles ante el Guijuelo, pero hubo que esperar hasta este viernes para verle comparecer ante los medios. Aarón Fernández fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la UP Plasencia en una comparecencia en el que volvió a defender su «cacereñismo» y también sus ganas de preocuparse únicamente del fútbol: «Me apetecía un proyecto nuevo y las cosas más serias. La paciencia y las ganas se van acabando cuando el proyecto que dicen que van a hacer no se hace y las cosas no funcionan. En el Cacereño me tenía que ocupar de muchas cosas y en Plasencia me centro solo en entrenar, que es lo que yo busco».

Aarón Fernández llega a Plasencia con un contrato de dos años y sin cláusula del miedo, como se filtró en un principio: «Me ha costado salir. El Cacereño no quería dejarme, pero por suerte he podido llegar a un acuerdo. Nadie en ese club me puede decir que no lo he dado todo».

El jugador tarraconense será una de las piezas fundamentales en el esquema de José Diego Pastelero, donde pueda explotar aún más su llegada en posiciones pegadas al delantero. «Nuestra forma de pensar es muy parecida», ha dicho.