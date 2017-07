TERCERA Aarón se decanta por el Plasencia Aarón Fernández. :: PALMA El capitán del Cacereño se despidió de los aficionados en redes sociales y, acto seguido, la UPP hizo oficial su fichaje JUAN CARLOS RAMOS Miércoles, 26 julio 2017, 08:56

PLASENCIA. Puede ser el fichaje del verano en Tercera División. La UP Plasencia ha hecho oficial la contratación de Aarón Fernández, centrocampista que ha defendido la camiseta del CP Cacereño durante las últimas cuatro temporadas y del que era capitán.

El jugador catalán era uno de los grandes objetivos de Pastelero y por fin se ha podido concretar este martes. Primero Aarón se despedía de los aficionados cacereños con una carta y luego la UPP lo oficializaba en redes sociales.

«Ha sido una decisión muy difícil, pero necesito un proyecto y un día a día dedicado al fútbol. La gente que me conoce sabe que lo he dado todo por este club deportivamente e institucionalmente, pero es mi despedida y solo me apetece acordarme de todo lo bueno, que es esta afición fiel y que nos quieren y ayudan siempre. Me llevo conmigo no aficionados, sino amigos, entrenadores, compañeros de equipo, trabajadores del club... Podría estar escribiendo todo el día, pero no soy mucho de despedidas. A día de hoy soy un aficionado más de este club y esto será un hasta pronto. Solo espero que se solucionen todos los problemas y este club vuelva a donde se merece», rezaba la carta de Aarón dedicada a la familia del CP Cacereño.

Una hora antes, la UPP había presentado a los cuatro nuevos futbolistas que aún no habían comparecido ante los medios de comunicación: Manu Moreira, Iván Henares, Álex Jiménez y Juan Cifuentes 'Cifu'.

Al igual que los cuatro jugadores presentados anteriormente, todos volvieron a reconocer que llegan atraídos por las dimensiones del proyecto unionista, pero que habrá que plasmar sobre el césped a base de trabajo y buen fútbol.

Otros dos futbolistas se encuentran a prueba: el defensa central Álex Arrese (Lagun Onak) y el delantero sub-23 Arsen Sina (Algeciras).