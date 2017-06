El máximo accionista del Cacereño, Antonio Martínez Doblas, todavía estaba ayer asumiendo el varapalo de la eliminación de su equipo a manos del Beasain en la carrera por el ascenso a Segunda B. En declaraciones a este diario, dijo sentirse «cansado» después de casi una década a los mandos de la nave verdiblanca, donde echa en falta más implicación de la ciudad, sin descartar una ampliación de capital de la sociedad anónima deportiva con el objetivo de que entren nuevos inversores locales que quieran y puedan arrimar el hombro. «El club está vivo y no va a morir después de una lucha de diez años, pero pido responsabilidad porque no se le puede dejar tirado», indicaba con un cierto tono de aflicción en sus palabras.

Sobre el próximo proyecto del equipo se abre ahora un mar de incógnitas, algo similar a lo ya ocurrido el ejercicio pasado tras el descenso del Cacereño en Linares: «Todavía estoy fastidiado, dándole vueltas a las jugadas del partido. Ahora no puedo pensar en el próximo proyecto», expresaba apelando a la comprensión de los aficionados verdes.

¿En qué se ha fallado? «En nada. Solo nos ha faltado suerte. El equipo ha dado todo y hay que tener la cabeza alta y estar orgullosos del entrenador, que es un crack, de la plantilla y de cómo se ha portado la afición. Hicimos todo lo que pudimos, pero al final esto es fútbol».

«Pido responsabilidad e implicación porque al Cacereño no se le puede dejar tirado»

«Tenemos que asimilar la decepción de no haber logrado el objetivo, pero el Cacereño sigue»

Doblas mantiene que a partir de ahora necesitará al menos un par de semanas de respiro para mirar el futuro con perspectiva y partir de ahí sentar las bases de un nuevo proyecto que será acorde al respaldo existente. Un volver a empezar en el que por ahora no hay nada confirmado; ni jugadores, ni entrenador, ni siquiera el actual organigrama directivo del club comandado por Rafael Rojas desde la gerencia: «Ahora mismo estoy agotado y no puedo pensar en eso. Se acaba un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión y primero tenemos que liquidar el año. Es lo que procede. Tenemos que asimilar la decepción de no haber conseguido el objetivo, pero el Cacereño sigue».

Cabe destacar que, para contrarrestar el hándicap de las lesiones de Mansilla, Kevin y Martins justo antes de la fase de ascenso, la entidad hizo un último esfuerzo económico a la postre infructuoso con la adquisición del defensor Dani Fragoso y del delantero Javi Navarro.

El Cacereño despide así una temporada en la que nadie habla de fracaso, aunque sí de desilusión. Un ejercicio saldado con un campeonato liguero que, sin embargo, no ha tenido reflejo en el objetivo global de la entidad, que no era otro que el retorno a Segunda B.

Aparcado en modo de espera, será dentro de unas semanas cuando se puedan evidenciar los primeros movimientos de un Cacereño donde se intuye la no continuidad del técnico Adolfo Muñoz por decisión propia, tal y como dejó entrever -aunque sin confirmarlo- el propio míster el pasado domingo justo después de la eliminación.