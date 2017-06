El Badajoz pone a prueba el corazón blanquinegro

El lema elegido por el Badajoz para esta fase de ascenso pone el acento en que sus aficionados «hagan caso a su corazón» y «no a la razón». Una campaña llevada al límite en la pasada eliminatoria frente al Bergantiños con un final de infarto y a mil pulsaciones. El equipo blanquinegro no quiere llegar otra vez a ese extremo y espera hacer valer el 2-2 de Antequera con un mejor control de la situación y sin tanta incertidumbre en el marcador.

CD BADAJOZ-ANTEQUERA IDA 2-2 CD Badajoz: Nico; Chechu, Benítez, Pozo, David Gallego; Joaqui Flores, Álex Herrera, Santigosa, Ruano; Gabri y José Manuel o Joselu. Antequera: Calatayud; Mauro, Soto, Dani Torres, Tete, Félix, Dani del Pozo, Luis Juanillo, Tony Conejo y Coco. Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego). Campo y hora: Nuevo Vivero, 19.00 horas.

Evitar llegar a los últimos minutos con un final abierto. Ese es el objetivo tras lo vivido hace quince días en el Nuevo Vivero. La afición del Badajoz aún no se ha quitado el susto de encima de la primera ronda y no resistiría tensar la cuerda otra vez con tanto sufrimiento. La situación es parecida a la de entonces. Por dos veces se adelantaron los blanquinegros, pero el Antequera hizo la igualada en el 92. Entre las dos eliminatorias, el Badajoz se ha puesto por delante en cuatro ocasiones, pero no ha sido capaz de ganar ninguno de los tres partidos. Aún así, los pacenses se traen de tierras malagueñas mejores sensaciones que de Galicia. A punto estuvo de volverse con una victoria que acariciaba en el 90, pero el Antequera logró neutralizar por segunda vez la ventaja blanquinegra en el descuento.

El Badajoz conseguía un resultado para la ilusión y que le hace sentir esperanzas teniendo en cuenta la cantidad de bajas con las que afrontaba el trascendetal choque. Los blanquinegros se jugaban la vida en El Maluí sin Nico, Parada, Borrego, Benítez, Blas y José Ángel. En ese aspecto, los nubarrones empiezan a despejarse para los pacenses aliviando gran parte de la enfermería. Marrero recupera al portero Nico tras cumplir su partido de sanción y los centrales Borrego y Benítez, recuperado antes de lo previsto de sus problemas con el hombro izquierdo. De esta forma, el central algecireño podría regresar al eje de la zaga junto a Pozo, así como el sevillano Nico a la portería en lugar de Isi Jareño, titular en Antequera. Álex Herrera y Santigosa se mantendrían en la dirección de juego ante la baja de Parada.

Pero más que las posibles bajas que pudiera tener el Badajoz, a Marrero le precupa el potencial de su rival. «Tiene jugadores de Segunda B, de calidad técnica superior y con un nivel combinativo excelente. Ahora mismo creo que la eliminatoria está igualada», exponía nada más acabar el choque de la ida.

Para no pasar tantos agobios, el Badajoz necesita mayor solidez defensiva, especialmente a balón parado Y es que el equpo pacense ha encajado en cada una de las dos salidas del playoff los mimos goles que en los doce de la era Marrero en liga. El técnico del Badajoz confía en el calor Nuevo Vivero como factor decisivo para clasificarse a la ronda final. «En nuestro campo, siendo más grande y estando un poquito mejor que éste, sabemos que tendremos los mismos problemas, pero estamos delante de nuestra afición», sostiene. En la ciudad se respira un gran ambiente y se espera superar los 7.000 espetadores. «Cuando te empujan seis o siete mil en tu campo ese desgaste físico es mejor y ya tienen que ser otros factores, por eso me preocupa el balón parado».

En ese punto, Marrero tiene que claro que la respuesta del Nuevo Vivero jugará un papel decisivo. «Lo que va a decantar la eliminatoria será el empuje de la afición». Y espera ver a la ciudad entregada con su equipo. «El partido del otro día fue espectacular y a la afición no se le puede pedir más. Estoy convencido que Badajoz aún tiene margen de mejora y sólo de pensarlo se me ponen los pelos de punta».