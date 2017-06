Oli regatea a su DNI

Oli es un futbolista eterno. Sin fecha de caducidad. A sus 40 años regresó al Jerez en la recta final del campeonato para ayudar a su 'grupo de amigos' en la fase de ascenso. Alfonso López Estévez (Oliva de la Frontera, 1977) es el señor del playoff. Superviviente de aquel histórico Jerez que subió a Segunda B en 1998, casi 20 años después aún sigue en la brecha luchando por el mismo objetivo y con la misma ilusión que cuando salió de su pueblo siendo juvenil. Y aún le queda cuerda para rato. «Hasta que el cuerpo aguante», avisa.

SU FICHA uNombre. Alfonso López Estévez. uLugar y fecha de nacimiento. Oliva de la Frontera, 17 de enero de 1977. uDemarcación. Mediocentro. uTrayectoria. Oliva, Jerez, Don Benito, Linense, Mar Menor, Moralo, Sporting Villanueva, Baza, Crevillente, Mérida, Díter, Baza, Oliva, Díter, Jerez, Oliva y Jerez.

Oli empezó la temporada en el Oliva de Javi Caballo al que llevó al liderato de la Primera Extremeña durante buena parte del campeonato. En abril acudía a la llamada de auxilio de un Jerez escaso de efectivos de por sí y mermado por las lesiones, en lo que parece un paréntesis en el epílogo de su carrera porque su idea es regresar al equipo de su localidad. «Voy a esperar a que acabe la fase de ascenso, pero mi prioridad es volver al Oliva. Con esa condición vine al Jerez. Pero ahora sólo quiero pensar en la eliminatoria del Lorca», sostiene.

El vestuario del Jerez tiene puesto todos los sentidos en la vuelta en Lorca. «Vamos con la moral alta después de como transcurrió el partido. No es lo mismo ir allí 1-1 que con el 0-1 perdiendo», apunta Oli. El mediocentro templario valoraba el empate de su equipo ante el favorito y aspirante al ascenso Lorca Deportiva. «Sabemos del potencial de ellos. Era un partido muy complicado. En la primera parte ellos estuvieron mejor, pero en la segunda dimos un paso adelante y les apretamos arriba, incluso tuvimos alguna ocasión para haber ganado el encuentro».

«Ante la Gimnástica ya fuimos con el 1-1 de Jerez y en Segovia ganamos 0-1»

Para la vuelta del domingo (18.30 horas), Oli confía en repetir la fórmula que tantos éxitos les ha dado para estirar la temporada un poco más y seguir soñando. «Tenemos que ir allí a no cometer errores, que con el 0-0 se pongan nerviosos y aprovechar nuestra oportunidad en algún córner o a balón parado». Y avisa que no se confíen porque el Jerez no se arruga ante nadie. «Ante la Gimnástica ya fuimos con el 1-1 de aquí y en Segovia ganamos 0-1», recuerda. El jugador olivero reconoce que el Jerez afronta la fase de ascenso sin la presión de ascender, pero dispuesto a competir al máximo. «Para nosotros es un premio llegar a las eliminatorias tal y como está el equipo».

Oli apunta que el secreto para que el Jerez esté siempre reside en la unión de la plantilla. «Tenemos un vestuario muy bueno, donde todos somos amigos y vamos todos a una». Esa piña se hace aún más fuerte en los playoffs. Unas semanas que envuelven los entrenamientos de un ambiente especial. «Una fase de ascenso no se juega todos los días y es algo muy bonito. Una vez metidos este vestuario saca su gen ganador y sale a disputarla». Y añade una frase que repite su compañero en los entrenamientos. «El fútbol se disfruta ganando como dice Juan Germán».

Ocho fases de ascenso

Oli ha disputado ocho fases de ascenso, las cinco últimas consecutivas con Jerez y Díter y por tercer año seguido se mete en la segunda ronda. «Ésta me la he encontrado como aquel que dice», precisa. Este verano decidió regresar a casa, pero se resistía a colgar las botas. «Me ofrecieron renovar con el Jerez y me llamaron de Valdivia, pero al final me quedé en el Oliva». En el club olivero entrena al equipo cadete. Tiene el título de nivel 1, aunque no se ve entrenando a corto plazo. «Tengo que seguir jugando al fútbol», insiste. A sus 40 años es el más veterano de la plantilla templaria, uno más que Jorge Zafra. Curiosamente, Oli compartió vestuario en el Jerez hace dos décadas con Tián, hermano de Jorge Zafra. «Lo importante es la ilusión y las ganas de jugar», subraya.

Al Jerez llegó con 19 años de la mano de Vázquez Bermejo. Su llegada al Manuel Calzado coincidió con la época dorada del club templario. En sus dos primeras temporadas disputó la fase de ascenso logrando el segundo intento. «Aquellos años se tenía la obligación de ascender, ahora es diferente y no es el objetivo». Oli permaneció los seis cursos siguientes en la división de bronce y los dos últimos coincidió con Diego Barrero con quien se reencontraría nueve años después de nuevo en el Jerez. En ese 2005 firmó en el Don Benito donde volvería a clasificarse para una promoción de ascenso que repetiría con el Díter en 2013, también con Vázquez Bermejo en el banquillo. El técnico santanero le descubrió hace 21 años y volvió a reclutarle el pasado abril.