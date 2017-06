Benítez se apunta para la vuelta frente al Antequera

Todo quedó en un gran susto y el domingo podrá estar en condiciones de jugar frente al Antequera. Benítez se temía lo peor cuando se le volvió a salir el mismo hombro izquierdo en el partido de vuelta ante el Bergantiños. Pero el central blanquinegro volvía a entrenar el lunes y este miércoles se reincorporaba con normalidad al grupo. «Es el mismo hombro. Se me salió y me lo colocaron en el hospital. No hay daños graves ni nada que afecte a la operación», apunta. Su vuelta es una gran noticia para Juan Marrero tras los efectos colaterales de la primera eliminatoria donde perdía para el primer asalto en Antequera a Parada, Nico, Blas y al propio Benítez. Para el domingo recupera al defensa algecireño y al portero de Lora del Río.

SU FICHA uNombre. Álvaro Benítez Huelva. uLugar y fecha de nacimiento. Algeciras, 5 de noviembre de 1988. uDemarcación. Central. uPartidos. 17 en liga (17 titular y 16 completos), 1.446 minutos; y 2 de fase de ascenso (2 titular y 1 completo), 165 minutos. uTrayectoria. Formado en las categorías inferiores del Algeciras hasta el primer equipo con el que ascendió a Segunda B y Badajoz.

Álvaro Benítez Huelva (Algeciras, 1989) adelanta los plazos y se apunta para el encuentro decisivo con el Antequera. «Disponible estoy, luego dependerá de lo que decida el míster. Espero que no haya contratiempos en lo que queda de semana y pueda contar para el partido», expone. El defensa algecireño cuenta las horas para que llegue el domingo. «Estaba deseando jugar en cuanto me metieron el hombro. Le comenté al médico que podía haber seguido jugando y me dijeron que si estaba loco. En principio me recomendaron estar dos semanas con el hombro inmovilizado, pero me encuentro bien y con ganas de jugar», sostiene Benítez. En ese sentido, corrobora sus buenas sensaciones tras completar la sesión del miércoles. «Hoy he entrenado perfecto».

El jugador blanquinegro prevé una eliminatoria igualada. «La veo prácticamente como la del Bergantiños. Estamos en una situación parecida y el equipo tiene mucha ilusión y confianza en pasar la eliminatoria». Pero sin tanto suspense. «Sufrimos demasiado. Esperemos no sufrir tanto porque el Nuevo Vivero no va a ganar para infartos».

El central blanquinegro espera que pase la mala racha de lesiones. «La verdad es que mala suerte porque se ha juntado todo. Pero eso nos hace más fuertes y competir mejor». Benítez se perdió la ida en Antequera. «He visto varias veces el partido. El equipo estuvo muy bien y a la altura de la eliminatoria. Vamos a intentar pasar con todos los medios a nuestro alcance. No miramos más allá que en este partido».

A Benítez se le cayó el cielo encima cuando vio que se le había vuelto a salir el hombro izquierdo. «Salí del campo llorando más que del dolor de la impotencia por todo lo que he pasado con el hombro. Me temí lo peor porque era el mismo hombro, pero al día siguiente las sensaciones eran buenas. Creo que es algo con lo que tendré que convivir».

Benítez se perdió casi una vuelta . Se lesionó el 11 de diciembre en Coria y reaparecía una semana antes de recibir al conjunto cauriense. Desde entonces su objetivo era estar al cien por cien para la fase de ascenso. «Me operé en su día para intentar llegar a esta parte de la temporada y ahora me vuelve a ocurrir».