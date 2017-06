El 'califa' blanquinegro pasa al ataque

Si algo tiene de sobra el Badajoz es munición arriba. José Manuel, Joselu, Gabri y Javi López son una garantía para cualquier equipo con aspiraciones. El potencial ofensivo blanquinegro está llamado a marcar diferencias en su objetivo de ascenso. Entre los cuatro han aportado 42 goles (20 Gabri, 17 Joselu, 3 José Manuel y 2 Javi López) de los 94 del equipo entre liga y playoff. José Manuel ha tardado en desenfundar, pero se asoma cuando el Badajoz más necesita de goles.

SU FICHA uNombre. José Manuel Pérez Gómez. uLugar y fecha de nacimiento. Córdoba, 15 de octubre de 1986. uDemarcación. Delantero. uPartidos. 15 en Tercera (4 titular y 1 completo), 623 minutos; y los 3 en la fase de ascenso (3 titular y 1 completo), 225 minutos. uGoles. 3 (Badajoz, 1-Amanecer, 0 (2-0); Arroyo, 0-Badajoz, 3 (0-4) en Tercera; y Antequera, 0-Badajoz, 1 (2-2) de playoff). uTrayectoria. Categorías inferiores del Córdoba, Córdoba B, Córdoba, Real Madrid C, Celta B, CD Linares, Unión Estepona, Pozoblanco, Lucena, Écija Balompié, Puertollano, Lucena y Extremadura UD.

José Manuel Pérez Gómez (Córdoba, 1986) llegó al Nuevo Vivero como refuerzo invernal. Le ha costado entrar en el once y como consecuencia de esa falta de minutos y confianza el gol también se le resistía. «Cuando llegué no tenía la continuidad que deseaba y tampoco me encontraba bien por lo que arrastraba de no jugar con el Extremadura. Pero ahora estoy en un buen momento al final de temporada», expone. El delantero cordobés empieza a recuperar su mejor versión y a parecerse a ese jugador que fue clave en el ascenso azulgrana. «El míster me conocía del año pasado y sabe lo que puedo dar al equipo. He venido a poner mi trabajo y con la ilusión de subir al Badajoz a Segunda B», señala.

José Manuel marcó en dos de sus tres últimos partidos de liga (Amanecer y Arroyo) y este sábado repetía en Antequera para adelantar al Badajoz en la ida de la segunda eliminatoria de ascenso. La triple 'A' del 'califa' blanquinegro. Antes de recalar en el Nuevo Vivero había anotado dos con el Extremadura UD en Segunda B en El Ejido y en Marbella. Andalucía se le da bien.

«El Antequera es más peligroso que el Bergantiños, le gusta tener el balón y nos puede hacer daño»

«Tenemos que ser un jugador más con la afición y que nos ayude a pasar la eliminatoria»

Su trayectoria por el Córdoba, Linares, Estepona, Pozoblanco, Lucena y Écija le hace ser un gran conocedor del rival blanquinegro. «El Antequera tiene buenos jugadores a los que conozco bastante bien de otras etapas en el fútbol andaluz», apunta. El Badajoz logró un resultado que permite soñar a la familia blanquinegra por las buenas sensaciones que dejó el equipo más allá del empate, aunque José Manuel alerta del peligro que tiene el Antequera. «Es un rival complicado. Le gusta tener la posesión de balón, hace un juego combinativo y nos puede hacer mucho daño». En ese sentido, avisa que les exigirá poner todos los sentidos. «Es un equipo más peligroso que el Bergantiños», remarca. Por eso José Manuel considera que este partido será muy diferente al de la vuelta con los gallegos. «Ellos necesitan gol y dominar más la pelota. Tenemos que salir a ganar, sabiendo que el empate nos vale». El Badajoz hizo uno de sus mejores partidos. «Salimos muy bien. La pena fue que no pudimos mantenerlo los 90 minutos».

El Badajoz se ha adelantado en el marcador en cuatro ocasiones en sus dos salidas de esta fase de ascenso, pero todavía no ha conseguido amarrar un partido que le diera la victoria. De Antequera regresaba con otro empate a 2 que le dejaba de nuevo un sabor agridulce por ese gol encajado en el descuento. «Prácticamente estábamos acariciando la victoria», suspira el cordobés. Pero de nuevo la estrategia condenaba al Badajoz. «Lo estamos trabajando mucho desde el Bergantiños. Es una pena esas dos jugadas a balón parado. Hacemos lo más difícil que es marcar fuera de casa, pero nos cuesta rematar la faena».

«La afición, un jugador más»

En cuanto al ambiente en el Nuevo Vivero confía en otra respuesta masiva de la ciudad. «Esperamos incluso más gente que con el Bergantiños. Ojalá la afición se enganche y vengan más que la semana pasada. Tenemos que ser un jugador más con la afición y que nos ayude a pasar la eliminatoria», señala.

El Badajoz trata de recuperar efectivos para el domingo. Benítez ha empezado a entrenar con el grupo y es segura la vuelta de Nico después de que Apelación le quitara los dos partidos de sanción, mientras Parada está pendiente de que le puedan quitar la escayola. «No se esperaba que el equipo saliera como lo hizo con tantas bajas de jugadores importantes. Pero no se notaron porque el Badajoz tiene una plantilla para cubrir cualquier puesto y hace que cuando alguien falte no se eche de menos», subraya José Manuel.