El Jerez planta cara al Lorca

El Jerez tendrá que esperar a la próxima semana para saber si estará en la gran final del playoff por el ascenso a Segunda División B. Después de un primer tiempo donde dominó el Lorca, que logró adelantarse en el marcador, el Jerez tiró de casta tras el paso por los vestuarios para avasallar a su rival y conseguir un empate que, aunque no es buen resultado, sí invita a la esperanza para seguir soñando.

1 JEREZ

1 LORCA DEPORTIVA Jerez CF: Álex; Pedro Oliva, Ferreirinha, Barrero, Carlos Arias; Juan Germán, Oli, Jorge Zafra, Juanito de la Cruz (Miguel Pérez, m. 71); Chema (Nauzet, m. 67) y Ramiro. CF Lorca Deportiva: Hortal; Marcos Pérez, Sergio Rodríguez, Lulu, Urzaiz, Monprevil, Garrido, Antonio (Fenol, m. 28), Pico (Wilson Cuero, m. 73), Cañadas (Iván Peréz, m. 62) y Carrasco. Goles: 0-1: Garrido, min. 33. 1-1: Juan Germán, min. 82. Árbitro: Alexandar Jovanovic (colegio andaluz). Amonestó a los locales Ferreirinha, Juan Germán, Miguel Pérez, Jorge Zafra y Barrero, y a los visitantes Urzaiz y Sergio Rodríguez. Incidencias: Ciudad Deportiva Manuel Calzado, 1.200 espectadores. Minuto de silencio por Juan Antonio Polo Soltero, amigo íntimo de Juan Germán.

El conjunto lorquino lo tuvo muy claro desde el principio. Para quitarse los nervios de encima se fue hacia arriba para acosar a un cuadro verdinegro cariacontecido con la gran entrada que registraba el Manuel Calzado Galván. De esta manera, en los primeros diez minutos, los visitantes ya pudieron adelantarse, y por dos ocasiones. En el minuto 4, Cañadas remataba pero su disparo se marcha fuera. Y, poco después, Pico lo intentaba y Álex empezaba a brillar con una gran parada que se marchó a corner.

El fuerte arranque del Lorca Deportiva tuvo su consecuencia en su físico y se tomó una pequeña tregua. Ello lo aprovechó el conjunto extremeño para recomponerse, aunque no daría señales de vida hasta el minuto 18 cuando Pedro Oliva remataría fuera tras un jugada de saque de banda. Se animaron los locales y no tardaría en volver a animarse. Un balón al área visitante era tocado por Ramiro para que Chema no llegase por muy poco.

Hasta aquí el Jerez. Los blanquiazules volvieron a la carga. Y lo hicieron de forma contundente. Con el gol. Falta al borde del área jerezana. La lanzaba Cañadas. El cuero golpeó en la barrera y le llegó a Garrido, que batió a placer a Álex que no pudo hacer nada para evitar el fatídico tanto que un conjunto local no quiere encajar en una eliminatoria. Y pudo ser peor. Porque, al filo del descanso, Cañadas perdonó el 0-2. Hubiera sido la sentencia a esta historia.

Otro partido

Tras el descanso, el guion de la película varió por completo. Los pupilos de Vázquez Bermejo salieron muy enchufados al terreno de juego. Y eso lo notó el Lorca Deportiva que, por inercia, dio un paso hacia atrás. Al principio se defendió con orden y no sufrió. Después, llegó el asedio. Sería a partir del minuto 65 cuando Iván Pérez, en una llegada aislada, volvió a perdonar el segundo para los de Galiana.

Álex enseñó el camino y sus compañeros recogieron el guante. Primero Jorge Zafra en un libre directo que se marcharía alto. Y después llegó la sociedad Miguel Pérez-Juan Germán. Una cabalgada del primero terminaría con remate fuera del segundo en el minuto 78. Preludio del tanto del empate en una acción calcada en la que la única diferencia fue que el goleador estaba, en esta ocasión, en el segundo palo. El Manuel Calzado Galván era un clamor. Nadie se movió de su localidad a pesar de que había que ver la final de la Champions League.

Y el partido enloqueció. El Lorca Deportiva dio señales de vida con un intento desde la frontal de Carrasco que volvió a recordar, con una intervención antológica, que fue Álex el artífice de la supervivencia. Y el Jerez respondió, Nauzet tuvo el tanto de la victoria pero Hortal quiso imitar a su compañero de profesión para desbaratar la gran ocasión. Al final, un empate a uno en electrónico que, en la teoría, es mejor para los murcianos que para los extremeños, pero que en la práctica sabe mejor a los segundos que a los primeros.