Los dos suspiros de Nico

Se convirtió en el gran protagonista del partido de vuelta. Paró el penalti en el 80 que podía haber dejado al Badajoz eliminado y cinco minutos después fue expulsado con los tres cambios agotados, por lo que tuvo que ponerse bajo palos Julio Rodao para jugar de portero los seis minutos del descuento. Nico rompió a llorar con el pitido final asomado a la escalinata de vestuarios por la tensión acumulada en esos 16 minutos de angustia.

SU FICHA Nombre. Nicolás Monclova Montoto. Lugar y fecha de nacimiento. Lora del Río, 4 de julio de 1996. uDemarcación. Portero. Partidos. 15 en liga (15 titular y completos), 1.350 minutos y 2 en fase de ascenso (2 titular y expulsado en el 89 de la vuelta), 179 minutos. Goles. 7 (Cacereño, 2-Badajoz, 0, Badajoz, 1-UPP, 1; Díter, 2-Badajoz, 5 y Bergantiños, 2-Badajoz, 2). Trayectoria. Arahal, Lora, Mairena, San Roque de Lepe y Alcalá de Guadaira.

El Badajoz no conseguía cerrar la eliminatoria y caminaba sobre el alambre. Todo se precipitó en dos instantes de tremenda agitación. Nicolás Monclova Montoto (Lora del Río, 1996) tragó saliva cuando el árbitro pitó el penalti y el Nuevo Vivero enmudecía. «A mí parecer no lo veo penalti. Llego para cubrir la portería y me quedé quieto, pero ya no me podía mover y no puedo evitar que se me eche encima. Pensé en toda mi gente, mi familia, la afición, mis compañeros... Lo tenía que parar por ellos. Es una sensación que no se puede describir. Desde el suelo no podía llegar al balón y sólo pensaba en que el delantero no llegara. Como en una película, el balón iba despacito por la línea para mayor suspense y por suerte mis compañeros despejaron el peligro», relata Nico.

Parecía que el susto acabaría en esos once metros y en sus dedos desviando lo justo para que golpeara en el poste, pero todavía le quedaba un segundo episodio por el que resoplar con su expulsión. «Me dejó una sensación rara. Nunca había vivido una expulsión de ese tipo. Cuando el árbitro me enseñó la amarilla sabía que era la segunda, pero a él le vi tranquilo y se dio la vuelta. Creo que no recordaba que me había sacado la tarjeta en el penalti. Luego se lo advertiría el asistente por el pinganillo y le escuché suspirar haciéndose la misma pregunta que le habría hecho el linier». El guardameta de Lora del Río está convencido que Expósito Jaramillo no le hubiera expulsado por perder tiempo de ser consciente de estar ya amonestado. «Mi impresión es que se lío un poco y para justificarse después me dijo que me había avisado dos veces. Pero yo no voy a ser tan torpe de dejar que me saque la otra amarilla si ya me ha advertido. Me quedé frío. Nunca había visto que echaran a un portero por algo así. Frente al Cacereño echaron a Camacho por algo parecido, pero el partido lo tenían encarrilado y no estaba en juego una eliminatoria», apunta.

«Se me cayó el mundo encima. Fueron los seis minutos más largos de mi vida», reconoce Nico

El colegiado andaluz le mostró la roja y el Badajoz se quedaba sin portero porque Marrero ya había agotado los tres cambios y con el Bergantiños volcado sobre la portería blanquinegra. Entonces, Julio Rodao salió decidido a colocarse bajo palos en un acto de entereza y valentía. «Rodao fue el primero que vino a por los guantes. Me sorprendió un poco su sangre fría porque es el más joven del equipo, pero me dijo 'aquí estoy' y quedaban los seis minutos del añadido», cuenta Nico. De parar el penalti a la incertidumbre de dejar a su equipo con uno menos y sin portero. «Un portero tiene eso, es héroe o villano». El cancerbero blanquinegro era un manojo de nervios. «Se me cayó el mundo encima cuando me expulsó. Me quedé en la boca de vestuarios. Era el minuto 90, pero no le decía al delegado el tiempo de descuento. Fueron los seis minutos más largos de mi vida. Con el penalti había dado vida a mi equipo y también se la había complicado con mi expulsión. Cuando pitó el final salté como nunca», rememora ya más tranquilo.

El Badajoz mantuvo el tipo con 10 en el campo y un portero improvisado. Nico resalta la capacidad de sufrimiento de sus compañeros. «El equipo tiró de galones y evitó en lo posible que llegaran balones al área. Se puso el mono de trabajo». En ese sentido, el meta sevillano considera justa la clasificación. «Así es el fútbol de bonito y grande. Merecíamos pasar porque llevamos un año muy complicado. La afición, la directiva, este vestuario, la ciudad..., todos necesitan una alegría así».

Nico lamenta no poder ayudar al Badajoz este sábado en Antequera. «Me gustaría que el club recurriera la primera tarjeta porque todos queremos jugar. Pero vamos a animar desde la grada como uno más. Esperemos no sufrir tanto».