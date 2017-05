Kevin: «Ahora hay que tener fortaleza mental»

Su tono de voz va perfectamente acompasado al contenido de sus palabras: «Imagínate cómo me siento. Todo el año luchando y que me pase esto. Estoy bastante jodido. La verdad es que muchas veces se necesita tener una cuota de suerte y nosotros no la estamos teniendo en esta parte del año. Son cosas del fútbol que no tienen explicación». Son las palabras del máximo goleador del Cacereño esta temporada, Kevin Levis. Presumiblemente, el punta argentino dirá adiós a lo que resta de temporada por una complicación en su lesión de rodilla, la misma que le ha impedido debutar en esta fase de ascenso. La confirmación la tendrá mañana jueves con un nuevo examen médico que se realizará en Badajoz.

A su ausencia este domingo en el Municipal de Loinaz (18.00 horas) ante el Beasáin también se unirá la de Martins, que recayó en Riazor, así como la de Copete tras su autoexpulsión ante el Deportivo de La Coruña B. Con una zona delantera prácticamente en cuadro y la remota posibilidad de alguna incorporación al equipo, el grupo de Adolfo Muñoz regresará hoy al trabajo con las miras puestas en el partido del domingo. «Ahora tenemos que estar fuertes y unidos como siempre, con fortaleza mental y sin perder la confianza. Sabemos que podemos definir en casa», espolea Kevin.