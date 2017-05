Gabri, garantía para el Badajoz

El Badajoz está preparado para dar un paso más hacia el ascenso y superar esa primera eliminatoria que se le resiste desde su desembarco en Tercera las dos últimas temporadas. Los blanquinegros se trajeron de tierras gallegas un valioso empate a dos que dejó cierto sabor agridulce. «Tal y como se desarrolló el partido nos vinimos con esa desilusión, pero antes del encuentro habríamos firmado un empate con goles allí. Ellos tienen la necesidad de venir a ganar y a nosotros el empate nos vale, pero no vamos a pensar que nos sirve el empate porque como salgamos a empatar nos eliminan. Es un buen resultado, pero tenemos que ir a muerte», avisa Gabri, autor de un tanto.

El Badajoz no quiere sorpresas ante el Bergantiños y apuesta por una victoria que le coloque en el bombo de Las Rozas el lunes. El equipo pacense confía en marcar y para esa misión Gabriel Ortega Blanco (Burgos, 1990) es toda una garantía. El delantero blanquinegro ha marcado en 16 de los 38 partidos que ha disputado (37 de liga -sólo se perdió el 1-3 del Cacereño en el Nuevo Vivero y en cuatro ocasiones salió desde el banquillo- y 1 de fase de ascenso). «Soy uno más del equipo. Igual que ellos tienen buenos jugadores y marcan la diferencia arriba, pues nosotros intentamos hacerlo también. No creo que una individualidad sea detonante para la vuelta y sí el trabajo del equipo, lo fundamental es que estemos bien para pasar». En ese sentido, el pichichi blanquinegro con 19 goles en liga confía en hacer valer la capacidad realizadora del equipo y la fortaleza defensiva que le llevó a no encajar ningún gol en las últimas cinco jornadas y únicamente dos en la era Marrero. «Solemos hacer gol siempre en liga. Pero esto es otra cosa, otro rival, otra tensión, otro público y nos jugamos todo. Vamos a intentar hacer gol y salir a ganar el partido. Lo primero es que si no nos hacen gol nos aseguramos pasar la eliminatoria, pero vamos a ir a por ellos y ganar el encuentro», apunta.

Gabri destaca el potencial del equipo gallego. «Veo la eliminatoria muy igualada. Ellos tienen gente rápida arriba, con calidad y en un campo tan grande como el Nuevo Vivero vamos a intentar que no se sientan cómodos con el balón, apretarles, forzar esos errores y nosotros estar bien ofensivamente para hacer gol».

Gabri reconoce que estos días siente ese cosquilleo de las citas especiales. «Está siendo una semana muy ilusionante. Nos preparamos para una final y estamos con muchas ganas de que llegue el partido». El goleador burgalés espera devolverle a la afición el apoyo recibido. «La ciudad va a responder seguro. Como dice el spot ha sido un año con altibajos, pero tenemos mucha ilusión por ascender. Necesitamos a la afición y si responde nosotros vamos a hacerlo por ellos también. Nuestro trabajo es volver a engancharles».