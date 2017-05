La 'Pipa' quiere otra función

A por un segundo pase. La Ciudad Deportiva Manuel Calzado quiere colgar el cartel de no hay billetes en busca de repetir una segunda función. El Jerez prepara la vuelta de la eliminatoria frente al Cerceda con el objetivo de seguir soñando y dar otra alegría a su afición. «El equipo está entrenando bien, como siempre. Estamos muy ilusionados y con esperanzas de pasar la eliminatoria», apunta Juan Germán.

El extremo templario valora de forma positiva el empate sin goles que se trajo el equipo de tierras gallegas. «No es un mal resultado. Tenemos que ganar y en casa somos fuertes. Confiamos en nuestra afición». En ese sentido, Juan Germán señala que el Jerez cumplió con su misión en Cerceda. «Tenemos una plantilla muy corta y los jugadores llevamos muchos partidos acumulados. Era un campo grande y fuimos a hacer nuestro partido. Estar replegaditos, buscar nuestra oportunidad a la contra y no recibir goles».

Ahora espera hacer valer el fortín de la 'Pipa' este domingo a las 18.00 horas «Es muy difícil ganar al Jerez en casa», expone el montijano. El equipo de Vázquez Bermejo ha perdido tres partidos en su feudo esta temporada (Cacereño 1-3, Don Benito 0-1 y Moralo 1-2). El empate a goles también le perjudica, aunque en todo el campeonato sólo hizo tablas en cuatro ocasiones y todas por 0-0 (La Estrella, Calamonte y Badajoz en casa y Don Benito fuera). Pero el vestuario templario no piensa en esa posibilidad y se aferra a la fiabilidad del Jerez en el acorazado del Manuel Calzado. «El empate a cero tampoco nos vale porque iríamos a la prórroga y de ahí a los penaltis que son una lotería. Podemos ganar perfectamente, tenemos muchas posibilidades», sostiene Juan Germán.

El jugador templario no cree que el equipo gallego fuera superior al Jerez en la ida. «Ellos tuvieron la posesión del balón, pero nosotros estuvimos tranquilos porque no crearon excesivo peligro. De hecho, tuvieron las mismas ocasiones que nosotros». Y no se intimida por la calidad de su rival. «El Cerceda es un buen equipo, pero nosotros también».

«Es difícil hacernos gol»

El Manuel Calzado no tiene nada que ver con la alfombra del O Roxo y el Jerez se conoce todas sus trampas. «A nosotros también nos perjudica que el campo no esté en las condiciones que debería estar. Ellos se podrían equivocar tocando el balón». Juan Germán apunta que se mantendrán fieles a su filosofía. «Vamos a salir como siempre. Estar muy juntitos atrás y aprovechar la que tengamos». El Jerez necesita marcar y Juan Germán es su principal aval con 14 goles, pichichi del equipo junto a Chema. «Es difícil hacernos gol y tenemos gente arriba que puede generar peligro».

La principal preocupación para Vázquez Bermejo es recuperar futbolistas con molestias. El propio Juan Germán está entre algodones. Aunque el montijano subraya la raza especial del vestuario templario. «Durante todo el año hemos tenido jugadores tocados. Yo me puse malo en el viaje. Jorge lleva tocado todo el año, Juanito, Carlos Arias..., pero muy mal tenemos que estar para no jugar».