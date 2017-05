Kevin: «Van a ser los mejores 40 euros que gasten en su vida»

Guarda grandes amigos de su andadura futbolística en Galicia, pero es más que probable que todos ellos se queden sin verle vestido de corto sobre el césped de Riazor este próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña B. El delantero Kevin Levis continúa siendo seria duda para el partido definitivo del Cacereño por el ascenso: «Estoy pendiente de la evolución que tenga durante la semana. Hago un trabajo más intenso que la pasada, pero todavía no a la par del grupo», reconoce el argentino.

Pueda o no estar sobre el terreno de juego, Kevin tiene suma confianza en las posibilidades del equipo para lograr el objetivo a las primeras de cambio. ¿Existe cierta ansiedad en el vestuario por el hecho de no haber ganado el primer partido en casa? «Ansiedad siempre hay por las ganas de jugar este partido, pero no por una ansiedad negativa. Estamos muy tranquilos. Los entrenamientos están siendo muy intensos y con máxima motivación. Veo a los compañeros muy bien».

Kevin reconoce que en el equipo todos son conscientes de que este domingo se encontrarán a un rival con un planteamiento muy diferente al exhibido en la ida. ¿Firmaría el ascenso en Riazor aunque no pudiese jugar? «Por supuesto. Con esta situación, soy el que más quiere ascender para que la gente de Cáceres pueda disfrutar otra vez de estar en Segunda B». ¿Y qué mensaje mandaría a aquellos aficionados dubitativos que aún piensan en si ir o no a La Coruña? «Si tienen el dinero y la disponibilidad, van a ser los mejores 40 euros que gasten en su vida. Demostraremos lo que vale el equipo», sentencia.