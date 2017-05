José Ángel podría llegar a la final

José Ángel podría llegar a una posible fiesta del ascenso. El jugador pacense se ha sometido a un nuevo tratamiento para acortar los plazos de recuperación y de cumplirse las previsiones estaría disponible para la última eliminatoria siempre y cuando el Badajoz logre clasificarse. «Vamos a intentarlo. Si todo va bien podría llegar a la última ronda e incluso para la vuelta de la segunda», apunta José Ángel.

PRECIOS uFondo. 5 euros (abonados) y 10 euros (no abonados). En taquilla, 10 euros (precio único). uPreferencia. 10 euros (no abonados). En taquilla, 15 euros. uTribuna. 10 euros (abonados) y 20 euros (no abonados). En taquilla, 20 euros (precio único). uPalco VIP. 15 euros (abonados) y 30 (no abonados). En taquilla, 30 euros (precio único). Puntos de venta. Nuevo Vivero, Cafetería El Pilar, Pub Guiñol, Badatravel, Viajes Marwan y Pub Sonata.

Y es que finalmente el centrocampista blanquinegro evitó la operación. «Fui a Toledo para que me viera un médico de mi confianza y me confirmara lo que tenía antes de entrar en quirófano. Me estuvo explorando y tenía una lesión importante en el abductor, pero de la hernia no había nada. Me aconsejó que no me operara y esperara a que cicatrizara la lesión». José Ángel se agarra a ese hilo de esperanza que le ofrece la teconología más puntera en radiofrecuencia para lesiones deportivas para poder cumplir su sueño. «Lo normal es estar entre 6 y 7 semanas para que cierre la herida, pero me he puesto con un nuevo tratamiento de Indiba para acortar plazos». De momento, el jugador sigue con las sesiones de piscina y este miércoles ya ha empezado a trotar.

Aunque José Ángel no pierde la perspectiva de lo realmente importante y prioritario. «Lo primero es que el Badajoz pase la eliminatoria ante el Bergantiños, lo de menos es mi lesión», precisa. El futbolista pacense se muestra cauteloso después de los problemas que le ha causado la lesión. «Si pasado este tiempo vemos que no cicatriza bien, entonces habrá que operar».