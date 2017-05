Azuaga y Vitoria lo fían todo a Ipurua

Azuaga acogió ayer por primera vez un partido de fase de ascenso a Segunda B. Una cita histórica que nadie quiso perderse salvo los goles. Ni Azuaga ni Vitoria dispararon a portería y se jugarán el pase de ronda en el estadio del Eibar.

La contienda arrancó con el Azuaga llevando el peso del encuentro. Avisaron los locales en el primer minuto, con una buena combinación entre Enrique y Moraga que, tras carrera por la línea de fondo, acabó en disparo alto de Juanan Sancho previo despeje visitante. El paso de los minutos fue reduciendo el ímpetu local y aumentando el de los visitantes, que se crecieron una vez cumplida la media hora, aunque al igual que su contendiente sin lograr inquietar la portería rival. El peligro para el Vitoria llegó a balón parado, con sendos saques de esquina que José Fuentes despejó de puños. También desde la esquina lo intentó el Azuaga, pero Francis llegó muy forzado a rematar en el segundo palo un balón colgado por Mogollón.

Ambos conjuntos centraron su ataque en la banda izquierda, donde Luisito y Dorrio fueron auténticos quebraderos de cabeza para sus marcadores. Pero el ayer no era el día del gol en la Campiña Sur.

Antonio Cobo Entrenador del Azuaga

«El resultado en sí no es malo, aunque a mí particularmente el 0-0 no me gusta nada»

«Este equipo tiene mucho gol y estamos seguros que el Azuaga tiene que poner en su historia que marcó en Ipurua»