El Badajoz, a evitar otro 'chocazo'

El Badajoz vuelve a Galicia un año después de la decepción de su última eliminatoria ante el Choco. El equipo blanquinegro no quiere tropezar tres veces con la misma piedra y viaja a la localidad coruñesa de Carballo con la lección bien aprendida. Por tercer año consecutivo los pacenses afrontan una fase de ascenso en busca de un sueño que se vio frustrado a las primeras de cambio en las dos anteriores ocasiones.

BERGANTIÑOS-CD BADAJOZ Bergantiños: Cristopher; Borja Facal, Roberto Prieto, Iago López, Aarón; Jorge Sáez, Toni, Granada, Iago Blanco; Nacho y Rodri CD Badajoz: Nico; Chechu, Pozo, Benítez, David Gallego; Joaqui Flores, Parada, Santigosa, Álex Herrera; Gabri y Joselu. Árbitro: Reyes Cristín (castellanoleonés). Campo y hora: As Eioras, 17.00 horas (TVG).

El Badajoz se enfrenta a su gran examen de la temporada y a sus fantasmas del pasado. No quiere otro 'chocazo' y para ello tratará de sacar algo positivo del estadio As Eiras. «Vamos a intentar ganar. En una eliminatoria de 180 minutos no te puedes permitir el lujo de contemporizar», expone Juan Marrero. El técnico blanquinegro cuenta con toda la plantilla a excepción de los lesionados José Ángel y Paco Borrego y ha viajado con 17 jugadores, siendo Blas el único futbolista que se ha quedado fuera de la convocatoria.

La expedición blanquinegra puso este sábado rumbo a La Coruña sobre las 11.00 horas y llegó a su destino pasadas las 20.30 horas. El tiempo justo para repartir las habitaciones y bajar a cenar antes de dar un paseo para estirar las piernas. «Viajamos con mucha ilusión sabiendo que es un rival muy difícil», cuenta Marrero desde el autobús a pocos kilómetros de llegar a la ciudad coruñesa. El preparador del Badajoz tiene previsto dar la última charla previa al partido este mediodía antes de la comida y tras el almuerzo descansar un rato para salir a Carballo sobre las 15.00 horas.

«El equipo ha trabajado la semana bien. Es normal que en una semana de estas de playoff el futbolista acentúe la intensidad y la concentración», señala Marrero, para quien es fundamental mantener la fortaleza mental. «Saber competir, leer situaciones y sobre todo no cometer errores que puedan costar muy caro. La experiencia que tiene esta plantilla la tiene que plasmar en esta eliminatoria».

Sobre el rival, Marrero destaca el gran momento por el que atraviesa para encarar esta eliminatoria. «He visto vídeos y el Bergantiños ha acabado bien con 20 partidos sin perder. Llega en una buena racha de resultados que le ha permitido acabar cuarto cuando estaba décimo y eso en un playoff es muy importante». El técnico apunta las claves de la eliminatoria. «La solidez defensiva, bandas y juega en césped artificial que domina muy bien. Nosotros vamos a competir y luchar sin pensar en sus puntos fuertes y en hacer valer los nuestros». Y evita caer en cualquier tipo de relajación para no caer en la misma trampa que frente a Murcia Imperial o Choco en sus dos últimas participaciones en fase de ascenso. «En 180 minutos te preocupa todo. Lo de atrás no cuenta para nada. En una fase de ascenso no hay favoritos».

Marrero avisa de la trascendencia del cruce ante el Bergantiños. «Jugamos los dos partidos más importantes de la temporada porque puede que no haya más. Desde el minuto 1 debemos mostrar nuestras armas. Vamos con todo, sin especular nada». El preparador blanquinegro entiende que el club está en deuda con sus seguidores. «Es un lujo la afición que tenemos y no podemos fallarle. Entre todos debemos dar el 200 por cien por este proyecto».

En Carballo estarán de estreno. El Bergantiños aprovechará el encuentro ante el Badajoz para inaugurar un nuevo vídeomarcador, según publica La Voz de Galicia.