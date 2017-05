El Azuaga no quiere dejar de seguir soñando en grande

El sueño se va a hacer realidad. El Club Deportivo Azuaga iniciará a partir de las 12:15 horas su primera fase de ascenso a Segunda B. Más de mil espectadores serán testigos de este histórico debut de su equipo, que le va a enfrentar en la primera ronda al CD Vitoria, filial del Eibar de Primera División.

AZUAGA-VITORIA Azuaga: Fuentes; Moraga, Nono, Francis, Isaac, Neftalí, Kiko, Mogollón, Tomé, Luisito y Enrique. Vitoria: Areitio; Etxebarría, Martínez, Moreno, Corral, Sarriegi, Ortega, Etxaburu, Dorrio, Ibargoien y Conde. Árbitro: Orellana Cid (andaluz). Campo: Estadio Municipal, 12.15 horas.

Pero que nadie se lleve a equívocos. Éste no ha sido el final del camino o la coronación de la cima para del Azuaga. La familia rojiblanca quiere seguir soñando, quiere permanecer en este feliz trance y qué éste le lleve, como mínimo, hasta el próximo 25 de junio que es cuando se dilucidarán los billetes de ascenso.

Atrás ha quedado una semana de celebración, pero la hazaña de Coria forma ya parte del pasado. Toca pensar en el Vitoria y en intentar lograr un buen resultado de cara al encuentro de vuelta en Ipurúa. «Poco a poco hemos frenando la euforia y nos hemos ido centrando en este partido. Ahora tenemos que aprovechar el apoyo de nuestros aficionados», señala Antonio Jesús Cobos.

Objetivo, no encajar goles

El técnico azuagueño podrá contar con todos sus futbolistas, pero seguramente introduzca un par de cambios en relación al final de liga. Nono y Pablo Mogollón podrían ser los elegidos. Pequeñas variaciones que obedecen al perfil del rival y del choque. El objetivo, no recibir gol. «Esa es nuestra intención. Reconozco que un 0-0 no sería malo, pero el hecho de pronunciarlo me produce urticaria. Vamos a salir a ganar», asegura Cobos, al tiempo que bromea diciendo «y si podemos, dejar decidida la eliminatoria».

Al míster rojiblanco le preocupa la contundencia defensiva del Vitoria y un juego eminentemente físico, pero también reconoce que tiene alguna carencia. «Es un equipo muy intenso, de mucha pelea y mucha brega. Por resumirlo, es un equipo muy vasco. Eso sí, han tenido algún que otro altibajo fuera de casa y eso tenemos que aprovecharlo».