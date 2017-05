Miedo cero del Jerez en Galicia

El Jerez es uno de esos equipos de la Tercera extremeña que sabe afrontar como nadie los grandes retos. Este fin de semana arranca el último de una larga lista y lo hace con el comienzo de una nueva fase de ascenso a Segunda B, la cuarta consecutiva con Vázquez Bermejo. Siempre como tapado, con carencias más evidentes que el adversario, pero con esa capacidad innata de sorprender a todos. El verdinegro es un plantel veterano, que no se arruga, nunca dirigido por un viejo zorro del banquillo que saca el máximo rédito a sus contados mimbres.

CERCEDA-JEREZ Cerceda: Marcos Valín; Javi Otero, Angeriz, Juan, Popi; Cañi, Álex Ares, Agulló, Edu o Adrián Martínez; Carlos y Uxío. Jerez CF: Álex; Pedro Oliva o Pablo Gordillo, Ferreirinha, Barrero, Carlos Arias; Oli, Jorge Zafra, Juanito de la Cruz, Juan Germán; Chema y Ramiro. Estadio y hora: Estadio Roxo do Piñeiro en Cerceda, césped artificial (18.00). Televisado por TVG2.

En la madrugada del viernes partió la expedición hacia Cerceda -en La Coruña, en un viaje de poco más de 700 kilómetros- con la satisfación del deber cumplido en la temporada regular y con nada que perder sobre la hierba artificial gallega. Allí le espera un cuadro local (Estadio Roxo do Piñeiro, 18.00 horas) que acabó tercero del grupo gallego, pero un tercero engañoso pues en la última jornada se le escapó el subcampeonato. Un club norteño más ambicioso que el extremeño, que tiene el propósito de ascender con un ápice más de obligación que la entidad templaria. «Vamos a competir como mejor podamos, fieles a nuestros principios. Si superamos la eliminatoria, perfecto, y si no pasamos también voy a felicitar al equipo por la gran temporada que ha hecho», comenta el técnico visitante José Antonio Vázquez Bermejo, que lideró las eliminaciones en primera ronda del Europa (2015) y Gimnástica Segoviana (2016) cuando ambos partían como favoritos. Los jerezanos no podrán entrenar sobre el tapete artificial del Roxo do Piñeiro y tendrán que hacerlo en el anexo, de hierba sintética.

El técnico verdinegro tiene entre algodones a Pedro Oliva, que a los doce minutos del choque de Arroyo tuvo que salir del campo lesionado. Otros tocados son piezas importantes como Chema, Juanito de la Cruz y Juan Germán. «Mentalmente los jugadores están muy animados, pero físicamente algunos tienen problemillas musculares. Vamos a intentar ver cómo les recuperamos de cara al sábado», explicaba Bermejo esta semana. La idea es sacar el mejor resultado posible y la premisa básica es no encajar goles. Para ello, tendrá que atar en corto a Uxío, el principal artillero del grupo gallego con 26 dianas. Será el principal quebradero de cabeza de los templarios, pero no el único ya que este equipo tiene mucha calidad.

El técnico gallego, José Luis Lemos, habló sobre este cruce y el Jerez en declaraciones a La Voz de Galicia cedidas a este periódico: «Es un equipo veterano, que defiende muy bien y no dará ningún tipo de facilidades. Vamos a salir a dominar el partido y buscar la victoria sin ningún tipo de especulaciones. El objetivo es la victoria y a por ella vamos a salir. La eliminatoria son 180 minutos, por eso todo lo que consigamos aquí es bueno. Lo importante es ganar este primer encuentro, ya que nosotros en campo ajeno solemos marcar goles». Pase lo que pase esta tarde en Cerceda, el Manuel Calzado dictará sentencia.