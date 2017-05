El Cacereño saltará al campo de batalla frente al Dépor B sin su 'rifle' Kevin

Si bien es cierto que, por su fortaleza grupal, el Cacereño no tiene 'Kevindependencia', no es menos despreciable que la ausencia del ariete argentino supone un revés de cierta envergadura con vistas al primer partido de la eliminatoria por el ascenso del club verde ante el Deportivo de La Coruña B (Príncipe Felipe, 12.00 horas). Y es que el entrenador Adolfo Muñoz dio ayer casi por imposible que Kevin Levis, el máximo goleador del equipo -con 18 dianas-, pueda estar en condiciones de entrar mañana en la convocatoria tras no haber podido entrenar en toda la semana debido a sus molestias físicas. «Ojalá pueda llegar, pero yo lo veo muy difícil», esgrimió.

Mansilla al margen, la ausencia de 'El Rifle' no será el único contratiempo al que tenga que hacer frente Adolfo Muñoz. Carlos García tuvo que descansar ayer por precaución y Martins, todavía renqueante de su rodilla, no podrá estar al cien por cien, por lo que es probable que el veloz atacante senegalés parta como bala en la recámara desde el banquillo verdiblanco.

El que sí parece estar plenamente recuperado es el lateral Santi Polo, quien podría llevar su sobriedad futbolística de vuelta a la titularidad justo en el momento clave de la temporada tras ser suplido con éxito por su compañero Pablo Molina en buena parte de la recta final liguera.

«Lo de Kevin es una pena porque es un jugador importante, pero no hay que quejarse. Lo importante ahora son los que hay», explicaba ayer el técnico del Cacereño en sala de prensa.

Sobre su rival, entrenado por su excompañero en el Logroñés Cristóbal Parralo allá a finales de la década de los 80, Adolfo Muñoz es sabedor de que el Dépor B es un filial «que este año ha hecho un equipo para ascender. Son rápidos y dinámicos. Lo importante es no encajar, pero no vamos a salir a defender un cero a cero porque no lo hemos hecho en todo el año», sostiene.

Su trabajo semanal también está consistiendo en intentar hacer ver a los jugadores que no se trata de un solo partido, sino de una eliminatoria de 180 minutos: «Es muy difícil que el domingo se vaya a decidir algo. Va a importar mucho lo que hagamos, pero seguramente no será definitivo».

Con venta anticipada de entradas en el Príncipe Felipe, Centro Comercial Ruta de la Plata y Deportes Blanes, mañana se espera la mejor afluencia de la temporada en el coliseo verde. Un partido que, aunque apenas contará con público visitante, contemplará medidas especiales de seguridad.