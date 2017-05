Los caballeros templarios, dispuestos para otra batalla

Los caballeros templarios vuelven al campo de batalla. El Jerez emprende una nueva cruzada este sábado en Cerceda (La Coruña) a 716,0 kilómetros. El equipo verdinegro pone otra vez su cuenta kilómetros a cero para afrontar una eliminatoria de fase de ascenso a Segunda B. «No nos toca uno largo de verdad, por lo menos para disfrutar de un viaje a Canarias. Y en avión porque siempre nos toca un desplazamiento de pasar muchas horas de autobús», bromea José Antonio Vázquez Bermejo con la suerte de su equipo.

El 'gran maestre' templario afronta su quinta fase de ascenso consecutiva y cuarta con el Jerez con el propósito de seguir dando guerra, pero libre de exigencias. «Vamos a competir como mejor podamos, fiel a nuestros principios. Si superamos la eliminatoria, perfecto, y si no pasamos también voy a felicitar al equipo por la gran temporada que ha hecho», apunta. El equipo templario dio la sorpresa en sus dos anteriores participaciones y se coló en la segunda ronda tras eliminar primero al Europa en 2015 y a la Gimnástica Segoviana en 2016 y caer con el Gernika y Conquense. Los templarios tienen la intención de seguir dando sustos y se toman esta bola extra, ya habitual en las últimas temporadas, con la ilusión de llegar lo más lejos posible.

Vázquez Bermejo prepara la cita del sábado a las 18.00 horas pendiente de la lesión de Pedro Oliva, que tuvo que ser sustituido a los doce minutos en Arroyo, y con los tocados Chema, Juanito de la Cruz y Juan Germán, que siguen entre algodones. Es la única preocupación que altera estos días al técnico santanero consciente de las limitaciones de su plantilla. «Mentalmente los jugadores están muy animados, pero físicamente algunos tienen problemillas musculares. Vamos a intentar ver cómo les recuperamos de cara al sábado». Por lo demás, el Jerez mantiene su rutina diaria a la espera de subirse la madrugada del viernes al autobús. «Llevamos la semana bien, muy tranquilos. Cuando sale la bolita no tienes ninguna sensación porque no conoces al rival, pero luego piensas que si está ahí será porque es un buen equipo. Además ha perdido el subcampeonato en el último partido», expone el preparador verdinegro.

El principal aval del Cerceda es su capacidad realizadora y en ese apartado cuenta con Uxía, el pichichi del grupo gallego con 26 tantos. «Tienen al máximo goleador del grupo gallego. Uxía es un jugador pretendido por equipos de Segunda B del norte. El Cerceda tiene mucha calidad de medio campo hacia arriba y atrás cuenta con gente experta, de gran experiencia y muy contundente», analiza Vázquez Bermejo. Jerez y Cerceda parten con diferentes objetivos en esta fase de ascenso, al menos en cuanto a obligaciones como clubes porque en lo que se refiere a competir el equipo templario no descarta nada y el técnico santanero avisa que van a por todas. «El Cerceda es un equipo que quiere ascender. Para nosotros es un premio y queremos disfrutar la fase de ascenso sin ninguna presión, pero no vamos a tirar la eliminatoria».

El entrenador templario espera que el Manuel Calzado dicte sentencia. «Si toca el primer partido en casa hacemos buena taquilla seguro y así los chavales podían tener unos eurillos de prima. La vuelta depende del resultado que obtengamos allí. Jugar la vuelta en casa tiene la ventaja de que sabes lo que te juegas y a qué juegas». En ese sentido, Vázquez Bermejo pospone las opciones de su equipo a la vuelta y marca la premisa de dejar su portería a cero. «Que no hagan goles y que nosotros metamos alguno. Tenemos que defender bien y no encajar. Ellos tratarán de sacar un resultado rentable para la vuelta. Si ellos marcan nosotros tenemos que intentar hacer alguno. Pero hasta que no se juegue el primer partido no podemos saber las posibilidades que tenemos».