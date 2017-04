Adolfo Muñoz: «Solo pensamos en el domingo, no en si pincha el Badajoz»

Hoy sábado, el día en el que su equipo puede ser campeón de liga, ¿qué hará el entrenador del Cacereño? ¿Irá al Municipal de Arroyo, lo seguirá desde casa, irá al cine.? Adolfo Muñoz solo tiene ojos para los suyos y resta importancia a lo que se dirimirá esta tarde entre el Arroyo y el Badajoz, en el que un empate o una victoria local certificaría matemáticamente la consecución del título liguero para el conjunto verdiblanco, antes incluso de jugar su partido de mañana en Montijo. «Nada especial. Cuando sepamos el resultado, ya lo sabremos. Nosotros solo pensamos en el domingo, no en si el Badajoz pueda pinchar o no».

A juicio del entrenador, tal y como asegura haber percibido en sus hombres, la intranquilidad no ha impregnado su vestuario en una semana que, a la postre, puede resultar decisiva: «Yo he visto total normalidad en todos ellos. No es una cuestión de espera. Estas últimas semanas sabíamos que había que ganar y lo hemos hecho. La plantilla está mentalizada».

Y es que, al margen de lo que suceda hoy en Arroyo de la Luz, el míster del Cacereño no quiere perder la perspectiva del encuentro de mañana en el Emilio Macarro de Montijo (12.00 horas) ante un rival que presume «complicado tras haber hecho una buena temporada». Un duelo en el que no podrá estar Santi Polo por unas molestias en los isquios. Aunque su dolencia no reviste gravedad, el lateral ha tenido que parar para prevenir una lesión mayor, por lo que se prevé que se incorpore a la rutina de trabajo a lo largo de la próxima semana.

El equipo verde viajará a Montijo acompañado por sus fieles seguidores. Aunque todavía quedan plazas disponibles en el desplazamiento de viaje más entrada por 12 euros dispuesto por el club, se han sobrepasado los 40 inscritos, cifra mínima exigida. Los más rezagados aún podrán sumarse al viaje acudiendo a las oficinas del Príncipe Felipe esta mañana entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Torneo

Por otra parte, el Cacereño ultima la organización de la fase final del I Torneo Ciudad de Cáceres de Canteras, que tendrá lugar este próximo lunes 1 de mayo en el Príncipe Felipe y que está destinado a equipos de categoría benjamín y alevín. En liza y entre las dos categorías, 28 equipos procedentes de toda la región y también de fuera de ella, con la destacada presencia del Atlético de Madrid en ambos cuadros. Todo desde las 11.00 horas y hasta la tarde.