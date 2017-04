Benítez está de vuelta

Casi una vuelta después, Benítez regresa a los terrenos de juego. Se lesionó el 11 de diciembre en Coria en la primera jugada del partido por una luxación en su hombro izquierdo en una acción desafortunada y dos jornadas antes de la visita del equipo celeste al Nuevo Vivero reaparecía como titular ante el Amanecer. El central algecireño llega justo a tiempo para la parte decisiva de la temporada. «Me encuentro bastante bien. No estoy todavía al cien por cien porque es complicado después de estar cuatro meses parado, pero confío en llegar lo mejor posible a la fase de ascenso».

SU FICHA uNombre. Álvaro Benítez Huelva. uLugar y fecha de nacimiento. Algeciras, 5 de noviembre de 1988. uDemarcación. Central. uPartidos. 15 (15 titular y 14 completos), 1.266 minutos. uTrayectoria. Formado en las categorías inferiores del Algeciras hasta el primer equipo con el que ascendió a Segunda B y Badajoz.

Tras unas dudas iniciales al pensar que sería menos grave aplazó su paso por el quirófano, pero se resintió y los plazos se alargaron al tener que ser intervenido finalmente. «Me he pegado cuatro meses sin jugar y en teoría iba a ser menos. Pero no me operé desde el principio y cuando iba a volver recaí. He pasado un calvario, pero ya pasó, hay que dejar la lesión atrás y mirar hacia adelante para ayudar al equipo a conseguir el ascenso».

Álvaro Benítez Huelva (Algeciras, 1989) nunca se había lesionado de tanta duración. «La lesión fue muy dura. En el momento lo pasé bastante mal. Al mes me sentía bien y decidí entrar, pero se me salió otra vez el hombro. Dudé en operarme por ayudar al equipo. Después conté los plazos y si me operaba en febrero podía estar a final de temporada», recuerda. En todo este tiempo se ha sentido extraño como un espectador más en una situación a la que no está acostumbrado, especialmente angustiado por ver que al equipo no le salían las cosas. «A veces se sufre más desde la grada por no poder ayudar. He visto a los compañeros sufrir y te sientes impotente».

Benítez había disputado 14 partidos, todos titular y completos, salvo el de su lesión que tuvo que retirarse a los seis minutos. Ante el Amanecer volvió a jugar los 90 minutos. «Me encontré bastante bien, pero el rival tampoco apretó mucho y el desgaste físico fue menor», admite. El central de Algeciras cierra su recuperación pensando en las eliminatorias. «Nunca me había lesionado tanto tiempo y quiero llegar a tope a la fase de ascenso. Vivo el día a día como si fuera el último. Ahora, a aprovechar estos tres partidos para voger minutos y ritmo de competición».

Para el central blanquinegro es su primera experiencia fuera de Algeciras, donde se formó y pasó las ocho últimas temporadas en el primer equipo al que ascendió hace cuatro temporadas a Segunda B. «Vine con la ilusión de que era un proyecto ilusionante y para intentar subir al Badajoz. En el vestuario miro alrededor y veo que se ha logrado reunir un grupo de jugadores de Segunda B, aunque sabemos que no han salido las cosas como esperábamos». Benítez entiende que la afición puede sentirse decepcionada, pero espera resarcir a los seguidores blanquinegros brindándoles el ascenso. «Somos conscientes de que no hemos hecho buena temporada y no hemos sido lo regulares para ser campeones. Ha habido momentos puntuales en los que no hemos estado a la altura. Pero en estos partidos que quedan estamos trabajando para llegar en las mejores condiciones al playoff y que la afición pueda ver algo diferente a lo visto hasta ahora». En ese sentido, confía en recompensar tanto sufrimiento. «Se lo merece la afición y la ciudad».

El Badajoz ya tiene puestos todos los sentidos en la fase de ascenso que ya tiene matemáticamente asegurada, aunque aún no descarta el liderato. «Mientras haya esperanzas se va a intentar para seguir metiendo presión al Cacereño, pero está muy complicado». Y apuesta por el Badajoz para el ascenso. «Tenemos que corregir los errores y creo que podemos llegar al playoff en el mejor momento. Independientemente del rival que nos toque, el Badajoz debe demostrar su categoría».