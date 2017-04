El Badajoz necesita mejorar

El Badajoz llega al examen final con las notas parciales de necesita mejorar. Un balance que exige al equipo blanquinegro un último esfuerzo más para redondear su expediente y culminar el curso con éxito pasando de nivel. Sus últimas actuaciones han generado dudas entre los aficionados por la versión que puede ofrecer el equipo en la fase de ascenso. En el momento de enfrentarse a la hora de la verdad ya no valen días malos o despistes. En ese sentido, el propio Juan Marrero lo tiene bastante claro. «Tenemos que mejorar mucho», reconocía tras ganar al Amanecer en otro partido gris del Badajoz que dejó contrariado al público.

El técnico blanquinegro prepara al equipo a conciencia de cara a las eliminatorias de ascenso. Insiste en mentalizar a sus jugadores en esa fase decisiva en esta recta final prácticamente intrascendente para el Badajoz y sin apenas alicientes a los que agarrarse. «Nos quedan tres semanas y ahora viene el examen final. Tenemos que mejorar, sobre todo sin balón donde la intensidad y recuperación tiene que ser mayor. Y con balón no podemos tener esos bloqueos», subrayaba.

Marrero tiene siempre en su pensamiento la fase de ascenso. Es el verdadero objetivo del Badajoz y para eso aterrizó en el banquillo del Nuevo Vivero. En cada declaración se desprende una referencia a las eliminatorias. Fiel reflejo del mensaje que lleva transmitiendo a sus jugadores con insistencia desde su llegada y de una planificación cuidada para preparar al equipo para ese momento clave. En ese aspecto, apuntaba que a su equipo todavía le falta un poquito para alcanzar el estado óptimo. «Para mi forma de ver el fútbol y de afrontar un playoff necesitamos un veinte o un treinta por ciento más que se consigue trabajando y psicológicamente plasmarlo en los partidos, que salga bien».

El preparador del Badajoz conoce a la perfección las trampas que encierra una fase de ascenso y por eso quiere a todos sus jugadores enchufados. «La idea es que nadie se crea titular, que haya competitividad». En su discurso recalca que todos son importantes y a cualquiera le puede esperar un papel relevante en los playoffs. Una prueba de que su cabeza está en la fase de ascenso son sus habituales dobles cambios, o los tres a la vez como este domingo, al descanso con el objetivo de acumular minutos en las piernas en una especie de minipretemporada. «Si tenemos que ir por camino largo con dos tarjetas ya tienes un partido de sanción. Si no tienes profundidad de plantilla, llegará el momento de tener que tirar de todos si tienes la suerte de pasar y va a ganar un equipo que tenga una plantilla más compensada».

La hernia de José Ángel

José Ángel se ha caído de las dos últimas convocatorias y su ausencia preocupa al cuerpo técnico. «José Ángel es una baja delicada porque es un futbolista que marca la diferencia. Tiene una hernia, está para operar, pero ha decidido intentar llegar. Otro en su lugar se habría operado. Pero creo que para dentro de diez días estará disponible», suspiraba. En ese punto, el entrenador blanquinegro tiene claro que no asumirá ningún tipo de riesgos. «No quiero que ahora nadie se caiga porque no llegaría. Ante la duda quien esté tocado no va a jugar».

Marrero también admitía que a su equipo le ha podido la presión en las últimas jornadas. «Ansiedad por querer hacerlo bien. Eso me gusta. Prefiero esa ansiedad que la de estar vencidos, de brazos caídos, sin correr. Por cómo está trabajando el equipo creo que va a progresar».