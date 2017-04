José Manuel rompe la monotonía

El último tramo de liga se le va a hacer muy largo al Badajoz. Le restan tres encuentros más antes de que se cierre el telón de la campaña y pocas misiones por cumplir. Un horizonte de tres semanas con la única tarea de prepararse a conciencia para el verdadero examen de la pugna por el ascenso. Este domingo, en el choque ante el Amanecer, se hizo patente que los objetivos son básicos en el fútbol. Blanquinegros y gualdinegros están parejos en ese aspecto, los pacenses a la espera y los cacereños con los deberes hechos. El gol de José Manuel en la segunda parte rompió la monotonía y Javi López certificó un triunfo que no pasará a la historia pero que sirve para asegurar la plaza albinegra de playoff y para que el Cacereño deba esperar algo más para cantar el alirón.

Primeros compases de escaso interés y aproximaciones poco destacables. El Badajoz lo intentaba por los extremos con Ruano y Joaqui Flores, además de un Gabri muy activo creando peligro de espaldas al arco y en balones por alto. Pero ninguna acción puso en aprietos seriamente a Miguel. Joselu aparecería en el minuto 21, pero su lanzamiento cruzado dentro del área se marchó por el poste zurdo. El Amanecer salió con precauciones. No excesivamente encerrado y buscando salidas con combinaciones, pero, como ocurría con su adversario, se notaba que no había un objetivo claro. Ruano intentó derribar el muro del aburrimiento a balón parado, pero encontró una pared en la barrera. En el 26, después de una embarullada jugada en el área gualdinegra, Gabri enviaría el esférico al larguero. El 1-0 se asomaba, pero al descanso el marcador permanecería inalterado. Algunos silbidos a la actuación local y un cuadro visitante que apenas generó daño. Apenas una falta lejanísima de Sánchez y un disparo a la nubes de Chori.

Es evidente que a Marrero no le dejó satisfecho la primera parte de sus pupilos porque tras la reanudación efectuó tres cambios de una tacada, incluso arriesgando la inferioridad numérica en caso de una lesión temprana en el segundo acto. Álex Herrera entró por Joaqui Flores, José Manuel por Gabri Ortega y Javi López por Joselu. Un nuevo frente de ataque en el que ya sólo se mantendría Ruano por el flanco derecho. Y una acción más propia de un partido amistoso. El dominio seguía en poder del inquilino del Nuevo Vivero, pero la fluidez en el juego era mínima y el calor reinante en el césped parecía trasladarse a la hinchada. Un gol aplacaría los ánimos y así fue. En el 57, José Manuel aprovecha un centro desde la diestra para cabecear con suma calidad pegado al travesaño. Miguel ayudó en el gol pues su colocación no era la más idónea. Un tanto que alteró el electrónico, pero poco más. El Badajoz no encontraba vías nítidas en su fútbol y sus llegadas eran aisladas. Como aspecto positivo para los blanquinegros, es reseñable que no sufrieron en todo el choque. El Amanecer no tiró entre los tres palos y sus ocasiones, contadas, fueron a balón parado. José Romero introduciría en el terreno de juego a Edinho en un último intento de igualada, pero era el cuadro local el que estaba más cerca de ampliar la mínima ventaja.

Javi López sí tuvo una clara en el 73 tras un saque de esquina de Herrera, pero su testarazo se marchó arriba por poco. En el 84, Ruano protagonizaría una estética cabalgada desde el extremo zurdo, pero su disparo una vez penetrado el área le salió muy centrado. Quien si acertó fue Javi López para cerrar el partido con el 2-0 en un córner que la defensa no supo atajar para meter la pierna y empujar el balón a la red. Al final, trámite superado sin brillo a la espera de acontecimientos en el Nuevo Vivero.