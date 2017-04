El Cacereño incentiva sumar más calor en el Príncipe Felipe

No es inversamente proporcional, pero casi. A falta de cuatro jornadas para finalizar el campeonato liguero, la privilegiada situación que el Cacereño ostenta en el aspecto deportivo no está teniendo hasta ahora una proyección acorde en el graderío del Príncipe Felipe, donde una cámara térmica hallaría mucha más superficie azul -del desangelado hormigón- que rosa o enrojecida -de los pocos aunque fieles aficionados-.

Y es que una de las asignaturas pendientes del Cacereño en este final de temporada es hacer extensiva la comunión entre club y afición a aquellos que un día fueron partícipes de la masa social pero que hoy permanecen a un lado. «A ver si conseguimos que la gente se anime un poco. Lo he dicho muchas veces, tenemos una muy buena afición, pero escasa», expresa el director general de la entidad, Rafael Rojas.

Para incentivar tal propósito, su junta directiva ha premiado a cada abonado para el partido del domingo frente al Extremadura B (Príncipe Felipe, 12.00 horas) con una invitación para un acompañante, que podrá ser retirada el sábado por la mañana o el domingo un par de horas antes del encuentro en las dependencias del Príncipe Felipe. Además, los no abonados podrán adquirir dos localidades al precio de una, pues la intención es la de al menos duplicar la entrada habitual registrada esta temporada. «Está claro que el equipo, aparte de lo que tiene que poner de su parte, se crece si ve la grada llena y con colorido. Aunque parezca que no, en una situación adversa el jugador siempre siente ese aliento de su afición. El equipo por sí solo no va a conseguir el objetivo. Esto es algo de todos y cada uno tenemos que poner de nuestra parte para lograrlo», espolea Rojas.

El directivo mantiene que la situación deportiva del equipo es «inmejorable». Y va más allá: «El que no lo quiera ver así, sería injusto con los jugadores y con el cuerpo técnico», mantiene sintiéndose satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha.

En lo estrictamente deportivo, el grupo dirigido por el técnico Adolfo Muñoz regresará hoy a los entrenamientos tras vencer el domingo al Don Benito en el Vicente Sanz y gozar posteriormente de dos días de descanso concedidos por el cuerpo técnico para recargar pilas no solo en lo físico, sino también en el aspecto mental, antes de iniciar el tramo decisivo de la temporada, donde estará en juego la consecución del campeonato liguero y el ascenso a Segunda B.

Para el partido del domingo frente al Extremadura B, el cuerpo técnico podrá contar en principio con todos sus efectivos, a excepción de Nando González, quien deberá cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.