Puntos y sensaciones para el Cacereño

Hace poco más de una semana, tras el encuentro frente al Santa Amalia que se saldó con goleada a favor del Cacereño, Adolfo Muñoz miró al horizonte más cercano, como era Don Benito, y puso el aspecto material a la misma altura que el formal. Es decir, ya no solo importaban los puntos, sino también las sensaciones en un feudo hasta el domingo inexpugnable y frente a un rival con jugadores de postín. A toro pasado, ¿cuál es la conclusión? «Es muy buena. En el primer tiempo salimos muy enchufados e hicimos las cosas muy bien, como las habíamos preparado durante la semana. Luego la reacción del Don Benito nos hizo echarnos un poco para atrás, pero defendimos muy bien. El equipo estuvo muy organizado. A un entrenador siempre le gusta que en el partido se den cosas que se han trabajado».

Fiel a su estilo, el técnico del líder no lanza las campanas al vuelo tras el paso de gigante dado con el triunfo en Don Benito: «Aquí nadie se cree campeón hasta que matemáticamente no lo seamos. No va a haber relajación en ningún momento», sostiene.

Con un once claramente identificable, Muñoz tampoco renuncia a introducir variantes, como la inclusión de Pucho de salida: «Tratamos de ponerlo por la derecha para que fuese por dentro y que Copete cogiera su espacio. Es bueno buscar alternativas y que haya jugadores que nos las den. Para eso está la plantilla».

Como premio al trabajo realizado por sus hombres, y también por la lógica necesidad de coger impulso para lo que está por venir, el cuerpo técnico concedió dos días libres a sus jugadores: «Hacía mucho que no descansábamos dos días y a veces es necesario. El futbolista del Cacereño tiene mucha presión y psicológicamente hace mella, por lo que hay que liberarse. El miércoles volveremos al trabajo sin ningún tipo de relajación».

Para el encuentro del domingo frente al Extremadura B, el Cacereño premiará a cada abonado con una invitación y habrá dos por uno para no abonados.