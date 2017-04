«Volveremos a llenar el estadio»

Desde que llegase a la carretera de Salamanca hace nueve años, el máximo accionista del Cacereño, Antonio Martínez Doblas, ha vivido un vaivén de sensaciones. En su primer ejercicio dio al club el ascenso a Segunda B en la temporada 2008/09 y posteriormente abanderó la etapa deportiva más lustrosa con siete temporadas ininterrumpidas en la categoría de bronce. No obstante, el desgaste y algunas decisiones impopulares, como el éxodo al Cuartillo, fueron minando a una masa social que ahora pretende recuperar, como ya sucediese hace casi una década.

Doblas reconoce que su mejor decisión respecto al nuevo proyecto tras el descenso fue confiar los mandos de la nave, hasta entonces desértica en cuanto a tripulación, al técnico Adolfo Muñoz. «A raíz del fichaje del entrenador, ya se empezó a armar un equipo que iba a luchar por estar arriba. Ahora tenemos una situación privilegiada que vamos a intentar mantener. En una plantilla sin figuras, el míster ha llevado al vestuario a la unión. No se puede pedir más».

El mandatario reconoce que el palo moral del descenso fue grande: «Es algo duro, pero tienes que ponerte las pilas rápido. A veces se acierta y otras no, pero siempre he querido lo mejor para el Cacereño». A falta de cinco jornadas, el equipo ya ha conseguido la clasificación para jugar por el ascenso. El próximo reto será dormir el 14 de mayo como campeón. ¿Y después? ¿El ascenso -por la vía corta o por la rápida- será una lotería o hay mimbres? «Es una lotería porque dependes de muchas cosas, no solo del trabajo. Pero para subir hay que estar ahí, y nosotros lo estamos. Es una lotería, pero tenemos bastantes papeletas. El equipo ya ha dado muchas muestras de su fiabilidad».

La principal asignatura pendiente es la de cubrir el hormigón del estadio con más camisetas verdiblancas. «Uno siempre quiere más, pero yo no tengo ninguna queja de la afición del Cacereño, que es muy fiel». ¿Y si nos referimos a los que no están pero un día sí estuvieron? «Es difícil mantener una masa social grande en Tercera porque hay muchas cosas con las que competir. Estoy seguro de que con los partidos por el ascenso la gente responderá y volveremos a llenar el estadio Príncipe Felipe».

En lo institucional. Doblas celebra los pasos que se están dando. «Rafael Rojas está haciendo una gran labor y estamos sumando muchos apoyos de las empresas locales. Las cosas se consiguen con la suma de todos». Unos desahogos que también se complementan con las cesiones del estadio a promotores privados para la organización de eventos, con un macroconcierto también en el horizonte. «Hay que buscar dinero debajo de las piedras porque las cuentas tienen que estar equilibradas. Cuando llegamos había una deuda de un millón de euros y la de ahora es muy pequeña», destaca.

Respecto a la problemática del césped, el mandatario no se atreve a asegurar una sustitución o cambio de superficie. «Es un gran problema y hay proyectos que se pueden llevar a cabo, pero todavía no podemos dar expectativas que no podamos cumplir». Mientras, Doblas solo tiene ojos para el Don Benito. «Es el partido más importante, por ser el siguiente y por ser un rival difícil que no ha perdido en casa». Y asegura que no habrá más incorporaciones: «Vamos a confiar en todos los que nos han llevado hasta aquí», concluye.