El Santa Amalia pretende cerrar la permanencia

Por las mejoras en el campo amaliense, este encuentro se disputará en Valdehornillos. Y lo hará con más alicientes para el Santa Amalia que para el Moralo, ya que los locales aún no han cerrado matemáticamente la permanencia. Restan por disputarse quince puntos y aunque la salvación volverá a estar barata, el equipo de Edu Jurado no se fía y quiere mantener la renta, ahora de siete puntos, con el trío de descenso. Por lo pronto el objetivo es olvidar la goleada en el Príncipe Felipe la pasada jornada para romper la mala racha de cinco derrotas seguidas que arrastra. Su rival no se lo pondrá fácil aunque no se juegue nada.

SANTA AMALIA-MORALO Santa Amalia: Rubén; Álvaro, Santi, Sergio Chino, Rubio, Carlinos, Curro, Cristian, Óscar, Pla y Joaquín. Moralo: Pedraza; Pinilla, Lolo, Mula, Agüero, Dani Pino, Sergio Gómez, Julen, Carmelo, Chico y Barbero. Árbitro: Menacho Gómez. Campo y hora: Municipal Las Amapolas de Valdehornillos, 19.00.

El conjunto de Navalmoral, acomodado en la zona media, acude a la cita después de haber ganado el domingo y acabar con una sequía de siete partidos sin triunfos.