El Díter Zafra cancela el sorteo del viaje a Canarias

Los aficionados del Díter Zafra que soñaban con unos días de playa en las idílicas Islas Canarias ya pueden despertar. El club segedano ha dedicido cancelar el sorteo del viaje a las islas afortunadas para dos personas, que se celebraría el próximo 21 de abril.

En un primer momento el ganador sería cuya papeleta coincidiera con las últimas cuatro cifras del sorteo del cupón de la ONCE de ese día.

No obstante, el Díter Zafra ha hecho público que tal sorteo no se producirá. «Debido a la delicada situación del club, salvado «in extremis» por una nueva junta gestora que no ha podido establecer el control de los tacos repartidos, y la recaudación de los mismos, y por otra parte, las pocas papeletas vendidas, se tiene que suspender el citado sorteo, con la consiguiente devolución del importe de las papeletas adquiridas», informan en nota de prensa.

Dichas papeletas se canjearán en la sede del club de 21.00 a 22.30 horas, los días 17 y 19 de abril. «Por ello pedimos disculpas por este contratiempo y por el perjuicio que pudieramos haberles ocasionado», concluye el comunicado.