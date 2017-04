El Badajoz carga las pilas

El Badajoz se queda con los tres puntos. Es la única lectura posible que se hace el vestuario blanquinegro de su partido menos vistoso ante el Valdivia. Tanto Juan Marerro como los jugadores asumen el pobre juego desarrollado y que dejó una sensación de inquietud en la grada del Nuevo Vivero. El equipo pacense se olvida de su día más gris y pone todos los sentidos en recuperar su mejor versión en la visita a Olivenza de este Viernes Santo.

El técnico del Badajoz fue muy claro al reconocer que su equipo no le había gustado ni en defensa y ataque. «Estuvimos mal en las dos facetas. Hemos ganado. Y sin quitarle mérito al Valdivia, no podemos salir permitiendo el gol a balón parado porque te puede condicionar un partido y más en casa. En líneas generales no hemos abierto a bandas, no hemos metido buenos centros, la movilidad de los dos puntas no era la que queríamos, hemos desaprovechado demasiadas situaciones...». Marrero no quiso profundizar más en la lista de causas que no salieron como esperaba y centrarse en la actitud de sus jugadores como aspecto positivo. «Me quedo con el esfuerzo, las piernas no iban y con este calor... Quizás sea culpa mía por la carga de trabajo de la semana».

Es consciente que por ese camino no se llega a ningún sitio y pone el foco en corregir esos detalles que pueden costar un partido o llegado el caso una eliminatoria de ascenso. «Con balón tenemos que hacer más. Sin balón es un problema que venimos arrastrando y tenemos que eliminarlo como sea. Nos hacen demasiado daño en juego directo y podemos tener muchos problemas si no rectificamos».

El preparador blanquinegro argumentaba que esta última semana había intensificado el ritmo de trabajo con el objetivo de recargar las pilas para llegar en plenitud a la fase de ascenso, por lo que no le preocupa en exceso la imagen ofrecida tanto como tener al equipo enchufado en la parte decisiva. «Nos estamos preparando para el desenlace final y puede ser un paso atrás para coger carrera». Marrero entiende que a sus jugadores les faltó frescura, pero volvía a incidir en no hacer concesiones al contrario. «Este campo es muy grande y si se ponen las cosas difíciles el esfuerzo es el doble».

El Badajoz no encontró su juego ante el Valdivia y le faltó ritmo. Sin desplegar sus alas, el equipo no tuvo esa velocidad que acostumbra. Marrero trató de buscar una reacción en el descanso con los cambios y avisa que nadie tiene asegurado su puesto en el once. «Tenía que elegir entre Gabri o Joaqui. Tenemos otro partido el viernes, el esfuerzo y las cargas las asimilan unos diferentes a otros. Hemos buscado frescura y meter minutaje a más gente, buscar 45 para que disputen la titularidad. Aquí no hay titulares porque nadie está saliéndose ni mucho menos».

David Gallego se erigió en el más destacado del encuentro y admitía que el Badajoz no había ofrecido su nivel. «El equipo no ha estado como otros días y sabemos lo que hay que corregir. Tampoco hay que hacer un drama, no hemos hecho uno de nuestros mejores partidos, pero también es importante sacar la victoria».