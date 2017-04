Adolfo Muñoz sitúa en el Cacereño el aspecto formal a la misma altura que el material

Sin desmerecer el siempre necesario 'qué', el 'cómo' comienza a ganar protagonismo en el Cacereño, una vez el equipo verdiblanco ha sacado su billete para jugar por el ascenso a Segunda B. Es decir, al entrenador del Cacereño ya no solo le importan los tres puntos en liza de cada partido, sino también el aspecto formal derivado del juego colectivo, sobre todo frente a rivales de perfil alto, como lo será el Don Benito este próximo domingo (Vicente Sanz, 11.00 horas). «Siempre es bueno sumar, pero estando tan cerca de lo que vamos a jugar necesitamos dar la medida contra equipos de nivel, como ya hicimos en Badajoz o en Jerez», mantiene Adolfo Muñoz con su mirada fijada en el partido frente al equipo calabazón.

La goleada que el cuadro verde endosó este domingo al Santa Amalia no ha cambiado la percepción que el preparador del Cacereño tenía de sus hombres en las últimas jornadas, asegurando que su equipo no ha pasado por ningún bache de juego, tan solo de resultados: «El domingo metimos siete y pudimos meter quince. En Zafra pudimos meter diez y no metimos ninguno. Es cierto que un bache de resultados te puede condicionar, pero no ha habido ningún bajón en cuanto a la intensidad y a las ganas de ganar de mis jugadores», desvela Adolfo.

Con cinco puntos de ventaja respecto al segundo en discordia, el Badajoz, a falta de otras tantas jornadas, el Cacereño aún puede permitirse una derrota y un empate en este último mes de competición liguera para ser campeón el 14 de mayo. Dos vidas extra que en el equipo de la carretera de Salamanca se quieren alargar lo máximo posible con el objetivo de no pasar apuros antes de jugar a partir del 21 de mayo por el retorno a Segunda B.